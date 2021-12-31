Прогноз Тайнан ТСГ Гоставкс — Таоюань Леопардс (01 января), ставки и коэффициенты

Тайнан ТСГ Гоставкс — Таоюань Леопардс. Прогноз, ставки на матч (01.01.22)

01-го января в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Тайваня, в котором на своей площадке местный клуб Тайнан ТСГ Гоставкс примет соперника по национальному первенству Таоюань Леопардс.



Главный тренер баскетбольного клуба Тайнан ТСГ Гоставкс каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 01-го января хозяевам предстоит у себя дома принимать Таоюань Леопардс. Игра, которая начнется в 12:30 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тайнан ТСГ Гоставкс — Таоюань Леопардс:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Тайнан ТСГ Гоставкс проводит на своей площадке, и 01-го января хозяевам предстоит матч против игроков клуба Таоюань Леопардс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 12:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Тайнан ТСГ Гоставкс, а один раз сильнее были игроки БК Таоюань Леопардс.

Тайнан ТСГ Гоставкс

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Тайнан ТСГ Гоставкс переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Тайнан ТСГ Гоставкс больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Тайнан ТСГ Гоставкс еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Таоюань Леопардс

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Таоюань Леопардс потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Таоюань Леопардс сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Таоюань Леопардс не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Тайнан ТСГ Гоставкс — Таоюань Леопардс, запланированного на 01-го января. На площадке игроки обеих команд появятся в 12:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Тайнан ТСГ Гоставкс и Таоюань Леопардс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Тайнан ТСГ Гоставкс.



Тайнан ТСГ Гоставкс — Таоюань Леопардс. Прогноз, ставки на матч(01.01.22)

Тайнан ТСГ Гоставкс

В этом сезоне баскетбольный клуб Тайнан ТСГ Гоставкс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Тайнан ТСГ Гоставкс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Таоюань Леопардс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Таоюань Леопардс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Таоюань Леопардс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Тайнан ТСГ Гоставкс — Таоюань Леопардс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Тайнан ТСГ Гоставкс — Таоюань Леопардс, который должен пройти 01-го января в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 12:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Тайнан ТСГ Гоставкс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Тайнан ТСГ Гоставкс — Таоюань Леопардс: команды сделают акцент на атаку

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Тайнан ТСГ Гоставкс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Тайнан ТСГ Гоставкс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Тайнан ТСГ Гоставкс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Таоюань Леопардс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Таоюань Леопардс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Таоюань Леопардс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тайнан ТСГ Гоставкс — Таоюань Леопардс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Тайнан ТСГ Гоставкс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Тайнан ТСГ Гоставкс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Тайнан ТСГ Гоставкс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Таоюань Леопардс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Таоюань Леопардс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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