Прогноз Костал Каролина Шантиклирс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (01-го января), ставки и коэффициенты

Костал Каролина Шантиклирс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. Прогноз, ставки на матч. NCAA (01.01.22)

01 января в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Костал Каролина Шантиклирс примет соперника по национальному первенству Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз.



В 22:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Костал Каролина Шантиклирс и Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 01 января, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Костал Каролина Шантиклирс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 01 января в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Костал Каролина Шантиклирс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 22:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Костал Каролина Шантиклирс, одержав семь побед.

Костал Каролина Шантиклирс

Сейчас баскетбольный клуб Костал Каролина Шантиклирс снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Костал Каролина Шантиклирс на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Костал Каролина Шантиклирс проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз

В составе баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

NCAA, Костал Каролина Шантиклирс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз

Болельщики баскетбольного клуба Костал Каролина Шантиклирс собираются 01 января активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 22:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Костал Каролина Шантиклирс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. Прогноз, ставки на матч(01.01.22)

Костал Каролина Шантиклирс

В последние годы Костал Каролина Шантиклирс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Костал Каролина Шантиклирс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Костал Каролина Шантиклирс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз Прогнозы от БК «БалтБет»

На 01 января можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Костал Каролина Шантиклирс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 22:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Костал Каролина Шантиклирс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз: хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Костал Каролина Шантиклирс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Костал Каролина Шантиклирс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Костал Каролина Шантиклирс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Костал Каролина Шантиклирс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Костал Каролина Шантиклирс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Костал Каролина Шантиклирс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Костал Каролина Шантиклирс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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