Оже-Альясим/Шаповалов — Маррей/Сэлисбери. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.01.22)

Прогноз Оже-Альясим/Шаповалов — Маррей/Сэлисбери (04-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Оже-Альясим/Шаповалов — Маррей/Сэлисбери 04-го января 2022 года

04-го января 2022 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок ATP, в котором на корт выйдут Оже-Альясим/Шаповалов , а противостоять в этом поединке будет Маррей/Сэлисбери.



Теннисное противостояние Оже-Альясим/Шаповалов — Маррей/Сэлисбери пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 04-го января 2022 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 05:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Оже-Альясим/Шаповалов является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Оже-Альясим/Шаповалов — Маррей/Сэлисбери. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 04-го января 2022 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Оже-Альясим/Шаповалов и Маррей/Сэлисбери. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 05:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Оже-Альясим/Шаповалов имеет на своем счету три победы, Маррей/Сэлисбери может похвастаться четырьмя.

Оже-Альясим/Шаповалов

На данный момент Оже-Альясим/Шаповалов является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Оже-Альясим/Шаповалов поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Оже-Альясим/Шаповалов пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Оже-Альясим/Шаповалов слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Оже-Альясим/Шаповалов будет более тщательно готовиться к поединку.



Маррей/Сэлисбери

На этом турнире Маррей/Сэлисбери выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Маррей/Сэлисбери снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Маррей/Сэлисбери чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Маррей/Сэлисбери уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Маррей/Сэлисбери зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Оже-Альясим/Шаповалов — Маррей/Сэлисбери

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Оже-Альясим/Шаповалов и Маррей/Сэлисбери. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Оже-Альясим/Шаповалов и Маррей/Сэлисбери продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Оже-Альясим/Шаповалов — Маррей/Сэлисбери. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.01.22)

Оже-Альясим/Шаповалов

Несмотря на внушительный возраст, Оже-Альясим/Шаповалов демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Оже-Альясим/Шаповалов гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Оже-Альясим/Шаповалов обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Оже-Альясим/Шаповалов снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Оже-Альясим/Шаповалов может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Маррей/Сэлисбери

Этот сезон Маррей/Сэлисбери проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Маррей/Сэлисбери снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Маррей/Сэлисбери слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Маррей/Сэлисбери допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Оже-Альясим/Шаповалов — Маррей/Сэлисбери Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Оже-Альясим/Шаповалов и Маррей/Сэлисбери аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Оже-Альясим/Шаповалов и Маррей/Сэлисбери обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Оже-Альясим/Шаповалов и Маррей/Сэлисбери постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Оже-Альясим/Шаповалов — Маррей/Сэлисбери: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Оже-Альясим/Шаповалов имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Оже-Альясим/Шаповалов и Маррей/Сэлисбери отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Маррей/Сэлисбери в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Оже-Альясим/Шаповалов превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Маррей/Сэлисбери сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Оже-Альясим/Шаповалов гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оже-Альясим/Шаповалов — Маррей/Сэлисбери. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Оже-Альясим/Шаповалов и Маррей/Сэлисбери букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Оже-Альясим/Шаповалов и Маррей/Сэлисбери проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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