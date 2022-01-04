Пекин Роял Файтерс — Чжэцзян Голден Буллз: гости способны удивить фаворита

Прогноз Пекин Роял Файтерс — Чжэцзян Голден Буллз (04.01.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Пекин Роял Файтерс — Чжэцзян Голден Буллз 04 января

04 января в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая, в котором на своей площадке местный клуб Пекин Роял Файтерс примет соперника по национальному первенству Чжэцзян Голден Буллз.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Пекин Роял Файтерс – Чжэцзян Голден Буллз запланирован только на 04 января, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 10:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пекин Роял Файтерс — Чжэцзян Голден Буллз:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Пекин Роял Файтерс проводит на своей площадке, и 04 января хозяевам предстоит матч против игроков клуба Чжэцзян Голден Буллз. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 10:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Пекин Роял Файтерс, а один раз сильнее были игроки БК Чжэцзян Голден Буллз.

Пекин Роял Файтерс

Летом баскетбольный клуб Пекин Роял Файтерс устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Пекин Роял Файтерс одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Чжэцзян Голден Буллз

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Чжэцзян Голден Буллз сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Чжэцзян Голден Буллз проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Чжэцзян Голден Буллз травмированы только игроки глубокого резерва.

Пекин Роял Файтерс — Чжэцзян Голден Буллз. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Баскетбольный клуб Пекин Роял Файтерс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 04 января. На этот раз соперником хозяев будет Чжэцзян Голден Буллз, так что в 10:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Пекин Роял Файтерс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Пекин Роял Файтерс — Чжэцзян Голден Буллз (04 января), ставки и коэффициенты

Пекин Роял Файтерс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Пекин Роял Файтерс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Чжэцзян Голден Буллз

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Чжэцзян Голден Буллз становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Чжэцзян Голден Буллз уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Чжэцзян Голден Буллз сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Пекин Роял Файтерс — Чжэцзян Голден Буллз Прогнозы от БК «БалтБет»

На 04 января можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Пекин Роял Файтерс — Чжэцзян Голден Буллз, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 10:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Пекин Роял Файтерс — Чжэцзян Голден Буллз: гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Пекин Роял Файтерс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Пекин Роял Файтерс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Пекин Роял Файтерс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Пекин Роял Файтерс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Чжэцзян Голден Буллз входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Чжэцзян Голден Буллз не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пекин Роял Файтерс — Чжэцзян Голден Буллз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Пекин Роял Файтерс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Пекин Роял Файтерс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Пекин Роял Файтерс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Чжэцзян Голден Буллз испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Чжэцзян Голден Буллз хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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