Де Роза/Рагацци — Войнович/Йосеф. Прогноз, ставки на матч(04.01.22)

Прогноз Де Роза/Рагацци — Войнович/Йосеф (04.01.2022), ставки и коэффициенты

Де Роза/Рагацци — Войнович/Йосеф (04 января), ставки и коэффициенты

04 января в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Де Роза/Рагацци , а противостоять в этом поединке будет Войнович/Йосеф.



Так как Де Роза/Рагацци в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Войнович/Йосеф, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 04 января. Но, доказать обратное Де Роза/Рагацци все же сможет в 14:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Де Роза/Рагацци — Войнович/Йосеф. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 14:00 по Москве Де Роза/Рагацци выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Войнович/Йосеф. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 04 января. Де Роза/Рагацци не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Де Роза/Рагацци

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Де Роза/Рагацци находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Де Роза/Рагацци является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Де Роза/Рагацци умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Де Роза/Рагацци обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Де Роза/Рагацци может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Войнович/Йосеф

Нынешняя форма, которую демонстрирует Войнович/Йосеф еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Войнович/Йосеф постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Войнович/Йосеф пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Войнович/Йосеф не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Войнович/Йосеф не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Де Роза/Рагацци — Войнович/Йосеф. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Де Роза/Рагацци и Войнович/Йосеф уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Де Роза/Рагацци — Войнович/Йосеф. Прогноз, ставки на матч(04.01.22)

Де Роза/Рагацци

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Де Роза/Рагацци, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Де Роза/Рагацци уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Де Роза/Рагацци старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Де Роза/Рагацци, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Де Роза/Рагацци не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Де Роза/Рагацци все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Де Роза/Рагацци точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Войнович/Йосеф

Несмотря на свой молодой возраст, Войнович/Йосеф демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Войнович/Йосеф уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Войнович/Йосеф станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Войнович/Йосеф, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Войнович/Йосеф умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Войнович/Йосеф имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Де Роза/Рагацци — Войнович/Йосеф Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Де Роза/Рагацци и Войнович/Йосеф аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Де Роза/Рагацци и Войнович/Йосеф обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Де Роза/Рагацци и Войнович/Йосеф постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Де Роза/Рагацци — Войнович/Йосеф: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Де Роза/Рагацци и Войнович/Йосеф, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Де Роза/Рагацци и Войнович/Йосеф уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Де Роза/Рагацци — Войнович/Йосеф. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Де Роза/Рагацци и Войнович/Йосеф сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Де Роза/Рагацци, и Войнович/Йосеф будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-504792-makkabiromios-bashichdzhumhur-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chellendzher-05-01-22/