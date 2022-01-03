Прогноз Хуан Пабло Пас — Леонардо Абоян (04-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Хуан Пабло Пас — Леонардо Абоян. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (04.01.22)

04-го января 2022 года в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Хуан Пабло Пас , а противостоять в этом поединке будет Леонардо Абоян.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Хуан Пабло Пас — Леонардо Абоян можно будет вплоть до 17:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 04-го января 2022 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Хуан Пабло Пас и Леонардо Абоян еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Хуан Пабло Пас — Леонардо Абоян. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 04-го января 2022 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Хуан Пабло Пас и Леонардо Абоян. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 17:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Хуан Пабло Пас имеет на своем счету три победы, Леонардо Абоян может похвастаться четырьмя.

Хуан Пабло Пас

Хуан Пабло Пас, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Хуан Пабло Пас может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Хуан Пабло Пас входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Хуан Пабло Пас еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Хуан Пабло Пас сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Леонардо Абоян

Нынешняя форма, которую демонстрирует Леонардо Абоян еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Леонардо Абоян постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Леонардо Абоян пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Леонардо Абоян не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Леонардо Абоян не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Хуан Пабло Пас» — «Леонардо Абоян»: прогноз автора

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Хуан Пабло Пас и Леонардо Абоян. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Хуан Пабло Пас и Леонардо Абоян продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Хуан Пабло Пас — Леонардо Абоян 04-го января 2022 года

Хуан Пабло Пас

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Хуан Пабло Пас, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Хуан Пабло Пас уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Хуан Пабло Пас старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Хуан Пабло Пас, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Хуан Пабло Пас не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Хуан Пабло Пас все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Хуан Пабло Пас точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Леонардо Абоян

Леонардо Абоян лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Леонардо Абоян играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Леонардо Абоян начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Леонардо Абоян выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Леонардо Абоян сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Хуан Пабло Пас — Леонардо Абоян Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Хуан Пабло Пас и Леонардо Абоян. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Хуан Пабло Пас и Леонардо Абоян встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Хуан Пабло Пас и Леонардо Абоян довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Хуан Пабло Пас и Леонардо Абоян подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Хуан Пабло Пас — Леонардо Абоян: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Хуан Пабло Пас и Леонардо Абоян из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Леонардо Абоян относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Леонардо Абоян проводит второй или третий матч. А вот Хуан Пабло Пас как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Хуан Пабло Пас, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Хуан Пабло Пас без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Хуан Пабло Пас вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хуан Пабло Пас — Леонардо Абоян. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Хуан Пабло Пас и Леонардо Абоян. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Хуан Пабло Пас и для Леонардо Абоян, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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