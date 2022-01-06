Прогноз Рутлиф/Фернандез — Барти/Сандерс (06.01.2022), ставки и коэффициенты

Рутлиф/Фернандез — Барти/Сандерс. Прогноз, ставки на матч (06.01.22)

06-го января в 06:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Рутлиф/Фернандез , а противостоять в этом поединке будет Барти/Сандерс.



Так как теннисный поединок Рутлиф/Фернандез — Барти/Сандерс пройдет уже 06-го января, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 06:35 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Рутлиф/Фернандез на тот момент намного сильнее, нежели Барти/Сандерс.



Рутлиф/Фернандез — Барти/Сандерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Рутлиф/Фернандез имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 06-го января нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Барти/Сандерс. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 06:35. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Рутлиф/Фернандез имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Рутлиф/Фернандез

Пока Рутлиф/Фернандез не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Рутлиф/Фернандез находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Рутлиф/Фернандез будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Рутлиф/Фернандез довольно неплохо играет на данном покрытии.



Барти/Сандерс

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Барти/Сандерс на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Барти/Сандерс демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Барти/Сандерс имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Барти/Сандерс намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Барти/Сандерс не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Барти/Сандерс будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Барти/Сандерс и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Барти/Сандерс умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Длительное время Рутлиф/Фернандез и Барти/Сандерс не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Рутлиф/Фернандез и Барти/Сандерс. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Рутлиф/Фернандез — Барти/Сандерс 06-го января

Рутлиф/Фернандез

В этом сезоне Рутлиф/Фернандез демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Рутлиф/Фернандез уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Рутлиф/Фернандез любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Рутлиф/Фернандез часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Рутлиф/Фернандез умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Барти/Сандерс

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Барти/Сандерс все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Барти/Сандерс сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Барти/Сандерс все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Барти/Сандерс предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Рутлиф/Фернандез — Барти/Сандерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Рутлиф/Фернандез и Барти/Сандерс начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Рутлиф/Фернандез и Барти/Сандерс показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Рутлиф/Фернандез и Барти/Сандерс провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Рутлиф/Фернандез и Барти/Сандерс действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Рутлиф/Фернандез — Барти/Сандерс: в ожидании «эйсов»

Рутлиф/Фернандез и Барти/Сандерс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Рутлиф/Фернандез имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Барти/Сандерс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Рутлиф/Фернандез. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Барти/Сандерс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Рутлиф/Фернандез довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Барти/Сандерс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Рутлиф/Фернандез.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рутлиф/Фернандез — Барти/Сандерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Рутлиф/Фернандез и Барти/Сандерс букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Рутлиф/Фернандез и Барти/Сандерс проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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