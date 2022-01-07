Прогноз Ивонн Кавалле-Реймерс — Киока Окамура (07.01.2022), ставки и коэффициенты

Ивонн Кавалле-Реймерс — Киока Окамура. Прогноз, ставки на матч. ITF (07.01.22)

07 января в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ивонн Кавалле-Реймерс , а противостоять в этом поединке будет Киока Окамура.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Ивонн Кавалле-Реймерс — Киока Окамура, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 07 января, а его начало по МСК будет в 11:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Ивонн Кавалле-Реймерс. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Ивонн Кавалле-Реймерс — Киока Окамура. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 07 января, ведь именно в этот день на корте встречаются Ивонн Кавалле-Реймерс и Киока Окамура. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 11:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Ивонн Кавалле-Реймерс имеет на своем счету три победы, Киока Окамура может похвастаться четырьмя.

Ивонн Кавалле-Реймерс

В этом сезоне Ивонн Кавалле-Реймерс показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Ивонн Кавалле-Реймерс сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Ивонн Кавалле-Реймерс еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Ивонн Кавалле-Реймерс обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Ивонн Кавалле-Реймерс играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Ивонн Кавалле-Реймерс любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Киока Окамура

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Киока Окамура на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Киока Окамура демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Киока Окамура имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Киока Окамура намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Киока Окамура не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Киока Окамура будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Киока Окамура и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Киока Окамура умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Ивонн Кавалле-Реймерс — Киока Окамура

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ивонн Кавалле-Реймерс и Киока Окамура впервые будут встречаться между собой. Если Ивонн Кавалле-Реймерс уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Киока Окамура пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ивонн Кавалле-Реймерс демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ивонн Кавалле-Реймерс – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Ивонн Кавалле-Реймерс — Киока Окамура. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.01.22)

Ивонн Кавалле-Реймерс

Несмотря на внушительный возраст, Ивонн Кавалле-Реймерс демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Ивонн Кавалле-Реймерс гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Ивонн Кавалле-Реймерс обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Ивонн Кавалле-Реймерс снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Ивонн Кавалле-Реймерс может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Киока Окамура

В этом сезоне Киока Окамура не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Киока Окамура сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Киока Окамура допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Киока Окамура допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Киока Окамура демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Ивонн Кавалле-Реймерс — Киока Окамура Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ивонн Кавалле-Реймерс и Киока Окамура аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ивонн Кавалле-Реймерс и Киока Окамура обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ивонн Кавалле-Реймерс и Киока Окамура постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ивонн Кавалле-Реймерс — Киока Окамура: андердог способен удивить фаворита

Ивонн Кавалле-Реймерс и Киока Окамура которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ивонн Кавалле-Реймерс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Киока Окамура хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ивонн Кавалле-Реймерс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Киока Окамура умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ивонн Кавалле-Реймерс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Киока Окамура вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ивонн Кавалле-Реймерс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ивонн Кавалле-Реймерс — Киока Окамура. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ивонн Кавалле-Реймерс и Киока Окамура сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ивонн Кавалле-Реймерс, и Киока Окамура будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-512523-segodnya-match-mitchell-kryuger-nino-serdarushich-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-07-01-22/