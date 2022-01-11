Прогноз Лоуренс Тех (жен) — Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) (11 января), ставки и коэффициенты

Лоуренс Тех (жен) — Мичиган Дирбон Вольверинс (жен). Прогноз, ставки на матч. NAIA (11.01.22)

11.01.2022 в 01:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NAIA, в котором на своей площадке местный клуб Лоуренс Тех (жен) примет соперника по национальному первенству Мичиган Дирбон Вольверинс (жен).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Лоуренс Тех (жен) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 11.01.2022 предстоит поединок против БК Мичиган Дирбон Вольверинс (жен). По московскому времени начало игры будет в 01:20. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лоуренс Тех (жен) — Мичиган Дирбон Вольверинс (жен):

Баскетбольный поединок Лоуренс Тех (жен) — Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) состоится 11.01.2022 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 01:20 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Лоуренс Тех (жен), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Лоуренс Тех (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Лоуренс Тех (жен) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Лоуренс Тех (жен) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Лоуренс Тех (жен) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Лоуренс Тех (жен) вообще лидирует в чемпионате.



Мичиган Дирбон Вольверинс (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч

На 11.01.2022 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Лоуренс Тех (жен) — Мичиган Дирбон Вольверинс (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 01:20 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Лоуренс Тех (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Лоуренс Тех (жен) — Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) (11.01.2022), ставки и коэффициенты

Лоуренс Тех (жен)

В последние годы Лоуренс Тех (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Лоуренс Тех (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Мичиган Дирбон Вольверинс (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Лоуренс Тех (жен) — Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 11.01.2022, и в его рамках состоится поединок Лоуренс Тех (жен) — Мичиган Дирбон Вольверинс (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 01:20 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Лоуренс Тех (жен) — Мичиган Дирбон Вольверинс (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне у баскетбольного клуба Лоуренс Тех (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Лоуренс Тех (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Лоуренс Тех (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Лоуренс Тех (жен) сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лоуренс Тех (жен) — Мичиган Дирбон Вольверинс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Лоуренс Тех (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Лоуренс Тех (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Лоуренс Тех (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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