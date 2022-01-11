Прогноз Финикс Санз (RED) — Лос-Анджелес Клипперс (OREZ) (11-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Финикс Санз (RED) — Лос-Анджелес Клипперс (OREZ). Прогноз, ставки на матч (11.01.22)

11 января в 22:12 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Финикс Санз (RED) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Клипперс (OREZ).



Главный тренер баскетбольного клуба Финикс Санз (RED) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 11 января хозяевам предстоит у себя дома принимать Лос-Анджелес Клипперс (OREZ). Игра, которая начнется в 22:12 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Финикс Санз (RED) — Лос-Анджелес Клипперс (OREZ):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Финикс Санз (RED) проводит на своей площадке, и 11 января хозяевам предстоит матч против игроков клуба Лос-Анджелес Клипперс (OREZ). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 22:12 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Финикс Санз (RED), а один раз сильнее были игроки БК Лос-Анджелес Клипперс (OREZ).

Финикс Санз (RED)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Финикс Санз (RED) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Финикс Санз (RED) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Финикс Санз (RED) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Лос-Анджелес Клипперс (OREZ)

Уже три недели баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (OREZ) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Лос-Анджелес Клипперс (OREZ) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (OREZ) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

NBA, Финикс Санз (RED) — Лос-Анджелес Клипперс (OREZ)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Финикс Санз (RED) — Лос-Анджелес Клипперс (OREZ), несмотря на то, что он должен пройти только 11 января. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 22:12 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Финикс Санз (RED) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Финикс Санз (RED) — Лос-Анджелес Клипперс (OREZ). Прогноз, ставки на матч(11.01.22)

Финикс Санз (RED)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Финикс Санз (RED) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Финикс Санз (RED) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Финикс Санз (RED) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Финикс Санз (RED) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Лос-Анджелес Клипперс (OREZ)

После того, как баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (OREZ) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (OREZ) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (OREZ) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Финикс Санз (RED) — Лос-Анджелес Клипперс (OREZ) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Финикс Санз (RED) — Лос-Анджелес Клипперс (OREZ) пройдет 11 января, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 22:12 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Финикс Санз (RED) — Лос-Анджелес Клипперс (OREZ): снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Финикс Санз (RED) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Финикс Санз (RED) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Финикс Санз (RED) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Финикс Санз (RED) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (OREZ) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (OREZ) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (OREZ) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Финикс Санз (RED) — Лос-Анджелес Клипперс (OREZ). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Финикс Санз (RED) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Финикс Санз (RED) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Финикс Санз (RED) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (OREZ) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (OREZ) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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