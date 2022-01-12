Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.01.22)

Прогноз Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз (14.01.2022), ставки и коэффициенты

Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз (14-го января), ставки и коэффициенты

14-го января в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс примет соперника по национальному первенству Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Кал Стэйт Фуллертон Титанс – Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз запланирован только на 14-го января, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 06:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз, запланированное на 14-го января. Поставить на матч можно будет до 06:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз была еще пять лет назад.

Кал Стэйт Фуллертон Титанс

Баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз, несмотря на то, что он должен пройти только 14-го января. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 06:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.01.22)

Кал Стэйт Фуллертон Титанс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Кал Стэйт Фуллертон Титанс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз, который должен пройти 14-го января в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 06:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз: соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне у баскетбольного клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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