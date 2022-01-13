Туркмен/Уяр — Ольгунгул/Харажда. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.01.22)

Прогноз Туркмен/Уяр — Ольгунгул/Харажда (14 января), ставки и коэффициенты

Туркмен/Уяр — Ольгунгул/Харажда (14 января), ставки и коэффициенты

14 января в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Туркмен/Уяр , а противостоять в этом поединке будет Ольгунгул/Харажда.



Так как Туркмен/Уяр в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Ольгунгул/Харажда, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 14 января. Но, доказать обратное Туркмен/Уяр все же сможет в 10:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Туркмен/Уяр — Ольгунгул/Харажда:

До 14 января осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Туркмен/Уяр — Ольгунгул/Харажда вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Туркмен/Уяр и Ольгунгул/Харажда не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 10:00 по МСК.

Туркмен/Уяр

По непонятным причинам Туркмен/Уяр в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Туркмен/Уяр теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Туркмен/Уяр занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Туркмен/Уяр играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Туркмен/Уяр имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Ольгунгул/Харажда

На этом турнире Ольгунгул/Харажда играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Ольгунгул/Харажда все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Ольгунгул/Харажда не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Ольгунгул/Харажда уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Ольгунгул/Харажда на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Ольгунгул/Харажда пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Туркмен/Уяр и Ольгунгул/Харажда. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Туркмен/Уяр и Ольгунгул/Харажда должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Туркмен/Уяр — Ольгунгул/Харажда. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.01.22)

Туркмен/Уяр

В этом сезоне Туркмен/Уяр демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Туркмен/Уяр уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Туркмен/Уяр любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Туркмен/Уяр часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Туркмен/Уяр умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Ольгунгул/Харажда

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Ольгунгул/Харажда все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Ольгунгул/Харажда сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Ольгунгул/Харажда все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Ольгунгул/Харажда предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Туркмен/Уяр — Ольгунгул/Харажда Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Туркмен/Уяр и Ольгунгул/Харажда начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Туркмен/Уяр и Ольгунгул/Харажда показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Туркмен/Уяр и Ольгунгул/Харажда провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Туркмен/Уяр и Ольгунгул/Харажда действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Туркмен/Уяр — Ольгунгул/Харажда: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Туркмен/Уяр имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Туркмен/Уяр и Ольгунгул/Харажда отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ольгунгул/Харажда в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Туркмен/Уяр превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ольгунгул/Харажда сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Туркмен/Уяр гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Туркмен/Уяр — Ольгунгул/Харажда. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Туркмен/Уяр и Ольгунгул/Харажда букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Туркмен/Уяр и Ольгунгул/Харажда проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-509104-stavki-na-match-ol-peppers-kvandzhu-zhen-hyunday-hillsteyt-zhen-prognoz-na-voleybol-ot-14-01-22/