Коста Маснага (жен) — Пассалаккуа Рагуза (жeн): хозяева разберутся с новичком

Прогноз Коста Маснага (жен) — Пассалаккуа Рагуза (жeн) (16.01.2022), ставки и коэффициенты

Коста Маснага (жен) — Пассалаккуа Рагуза (жeн) (16-го января), ставки и коэффициенты

16-го января в 17:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Италии, в котором на своей площадке местный клуб Коста Маснага (жен) примет соперника по национальному первенству Пассалаккуа Рагуза (жeн).



В 17:15 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Коста Маснага (жен) – Пассалаккуа Рагуза (жeн). Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



Коста Маснага (жен) — Пассалаккуа Рагуза (жeн). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 16-го января в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Коста Маснага (жен) — Пассалаккуа Рагуза (жeн). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 17:15 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Коста Маснага (жен), одержав семь побед.

Коста Маснага (жен)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Коста Маснага (жен), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Коста Маснага (жен) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Коста Маснага (жен) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Пассалаккуа Рагуза (жeн)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Пассалаккуа Рагуза (жeн) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Пассалаккуа Рагуза (жeн) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Пассалаккуа Рагуза (жeн) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз на матч Коста Маснага (жен) — Пассалаккуа Рагуза (жeн)

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Коста Маснага (жен) наконец-то возвращаются домой, а 16-го января им уже необходимо сыграть поединок против БК Пассалаккуа Рагуза (жeн). На площадке игроки обеих команд появятся в 17:15 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Прогноз и ставка на матч Коста Маснага (жен) — Пассалаккуа Рагуза (жeн) 16-го января

Коста Маснага (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Коста Маснага (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Пассалаккуа Рагуза (жeн)

В прошлом матче баскетбольный клуб Пассалаккуа Рагуза (жeн) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Пассалаккуа Рагуза (жeн) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Пассалаккуа Рагуза (жeн) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Коста Маснага (жен) — Пассалаккуа Рагуза (жeн) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Коста Маснага (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 16-го января сыграет матч против БК Пассалаккуа Рагуза (жeн). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 17:15 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Коста Маснага (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Коста Маснага (жен) — Пассалаккуа Рагуза (жeн): хозяева разберутся с новичком

Прошлый матч баскетбольный клуб Коста Маснага (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Коста Маснага (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Коста Маснага (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Коста Маснага (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Пассалаккуа Рагуза (жeн) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Пассалаккуа Рагуза (жeн) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Коста Маснага (жен) — Пассалаккуа Рагуза (жeн). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Коста Маснага (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Коста Маснага (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Коста Маснага (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Пассалаккуа Рагуза (жeн) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Пассалаккуа Рагуза (жeн) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Пассалаккуа Рагуза (жeн) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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