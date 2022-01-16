Пенн Стейт (жен) — Иллинойс Файтинг Иллини (жен): снова ждем результативной игры

Прогноз Пенн Стейт (жен) — Иллинойс Файтинг Иллини (жен) (16-го января), ставки и коэффициенты

Пенн Стейт (жен) — Иллинойс Файтинг Иллини (жен) (16.01.2022), ставки и коэффициенты

16.01.2022 в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Пенн Стейт (жен) примет соперника по национальному первенству Иллинойс Файтинг Иллини (жен).



В последней встрече баскетбольных клубов Пенн Стейт (жен) и Иллинойс Файтинг Иллини (жен) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 16.01.2022 попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 22:00 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пенн Стейт (жен) — Иллинойс Файтинг Иллини (жен):

На 16.01.2022 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Пенн Стейт (жен) — Иллинойс Файтинг Иллини (жен). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 22:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Пенн Стейт (жен), одержав семь побед.

Пенн Стейт (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Пенн Стейт (жен) демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Пенн Стейт (жен) демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Иллинойс Файтинг Иллини (жен)

Президент баскетбольного клуба Иллинойс Файтинг Иллини (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Иллинойс Файтинг Иллини (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

WNCAA, Пенн Стейт (жен) — Иллинойс Файтинг Иллини (жен)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Пенн Стейт (жен) — Иллинойс Файтинг Иллини (жен), запланированного на 16.01.2022. На площадке игроки обеих команд появятся в 22:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Пенн Стейт (жен) и Иллинойс Файтинг Иллини (жен) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Пенн Стейт (жен).



Пенн Стейт (жен) — Иллинойс Файтинг Иллини (жен) (16.01.2022), ставки и коэффициенты

Пенн Стейт (жен)

В последние годы Пенн Стейт (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Пенн Стейт (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Иллинойс Файтинг Иллини (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Пенн Стейт (жен) — Иллинойс Файтинг Иллини (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Пенн Стейт (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 16.01.2022 сыграет матч против БК Иллинойс Файтинг Иллини (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 22:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Пенн Стейт (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Пенн Стейт (жен) — Иллинойс Файтинг Иллини (жен): снова ждем результативной игры

В этом сезоне баскетбольный клуб Пенн Стейт (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Пенн Стейт (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Пенн Стейт (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пенн Стейт (жен) — Иллинойс Файтинг Иллини (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Пенн Стейт (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Пенн Стейт (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Пенн Стейт (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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