Пиджус Вайтиекунас — Патрик Никлас Салминен: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Пиджус Вайтиекунас — Патрик Никлас Салминен (18-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Пиджус Вайтиекунас — Патрик Никлас Салминен 18.01.2022

18.01.2022 в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пиджус Вайтиекунас , а противостоять в этом поединке будет Патрик Никлас Салминен.



Так как Пиджус Вайтиекунас в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Патрик Никлас Салминен, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 18.01.2022. Но, доказать обратное Пиджус Вайтиекунас все же сможет в 11:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пиджус Вайтиекунас — Патрик Никлас Салминен:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 18.01.2022 откроет его противостояние Пиджус Вайтиекунас — Патрик Никлас Салминен. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:00 по МСК, то есть до начала игры. Пиджус Вайтиекунас и Патрик Никлас Салминен отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Патрик Никлас Салминен может гордиться семью победами, а вот Пиджус Вайтиекунас имеет только пять выигранных встреч.

Пиджус Вайтиекунас

В этом сезоне Пиджус Вайтиекунас показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Пиджус Вайтиекунас играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Пиджус Вайтиекунас умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Пиджус Вайтиекунас и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Пиджус Вайтиекунас будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Пиджус Вайтиекунас чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Патрик Никлас Салминен

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Патрик Никлас Салминен теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Патрик Никлас Салминен имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Патрик Никлас Салминен испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Патрик Никлас Салминен выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Патрик Никлас Салминен занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Пиджус Вайтиекунас и Патрик Никлас Салминен. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Пиджус Вайтиекунас и Патрик Никлас Салминен должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Пиджус Вайтиекунас — Патрик Никлас Салминен (18.01.2022), ставки и коэффициенты

Пиджус Вайтиекунас

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Пиджус Вайтиекунас, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Пиджус Вайтиекунас уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Пиджус Вайтиекунас старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Пиджус Вайтиекунас, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Пиджус Вайтиекунас не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Пиджус Вайтиекунас все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Пиджус Вайтиекунас точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Патрик Никлас Салминен

В этом сезоне Патрик Никлас Салминен действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Патрик Никлас Салминен обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Патрик Никлас Салминен не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Патрик Никлас Салминен не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Патрик Никлас Салминен имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Пиджус Вайтиекунас — Патрик Никлас Салминен Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Пиджус Вайтиекунас и Патрик Никлас Салминен аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Пиджус Вайтиекунас и Патрик Никлас Салминен обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Пиджус Вайтиекунас и Патрик Никлас Салминен постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Пиджус Вайтиекунас — Патрик Никлас Салминен: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Пиджус Вайтиекунас и Патрик Никлас Салминен, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Пиджус Вайтиекунас сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Патрик Никлас Салминен имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Пиджус Вайтиекунас – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Пиджус Вайтиекунас и Патрик Никлас Салминен на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пиджус Вайтиекунас — Патрик Никлас Салминен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Пиджус Вайтиекунас и Патрик Никлас Салминен сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Пиджус Вайтиекунас, и Патрик Никлас Салминен будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-510941-aydaho-steyt-bengls-ueber-steyt-uayldkets-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-basketbol-18-01-22/