Прогноз Аль Васл — Аль-Вахда Абу-Даби (19-го января), ставки и коэффициенты

Аль Васл — Аль-Вахда Абу-Даби. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат ОАЭ (19.01.22)

19-го января в 18:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат ОАЭ, в котором на своей площадке местный клуб Аль Васл примет соперника по национальному первенству Аль-Вахда Абу-Даби.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Аль Васл – Аль-Вахда Абу-Даби, запланированный на 19-го января. Баскетболисты появятся на площадке в 18:15 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Аль-Вахда Абу-Даби, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аль Васл — Аль-Вахда Абу-Даби:

Баскетбольный поединок Аль Васл — Аль-Вахда Абу-Даби состоится 19-го января в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 18:15 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Аль Васл, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Аль Васл

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Аль Васл отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Аль Васл проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Аль Васл занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Аль-Вахда Абу-Даби

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Аль-Вахда Абу-Даби пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Аль-Вахда Абу-Даби сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Чемпионат ОАЭ, Аль Васл — Аль-Вахда Абу-Даби

На 19-го января организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Аль Васл — Аль-Вахда Абу-Даби, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 18:15 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Аль Васл — Аль-Вахда Абу-Даби. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.01.22)

Аль Васл

Сейчас баскетбольный клуб Аль Васл демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Аль Васл играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Аль Васл вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Аль-Вахда Абу-Даби

Два года назад баскетбольный клуб Аль-Вахда Абу-Даби доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Аль-Вахда Абу-Даби играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Аль Васл — Аль-Вахда Абу-Даби Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Аль Васл — Аль-Вахда Абу-Даби, который должен пройти 19-го января в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 18:15 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Аль Васл в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Аль Васл — Аль-Вахда Абу-Даби: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Аль Васл проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Аль Васл позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Аль Васл играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Аль Васл сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Аль-Вахда Абу-Даби сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Аль-Вахда Абу-Даби выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Аль-Вахда Абу-Даби показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Аль-Вахда Абу-Даби не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аль Васл — Аль-Вахда Абу-Даби. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Аль Васл был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Аль Васл вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Аль Васл практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Аль-Вахда Абу-Даби находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Аль-Вахда Абу-Даби сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Аль-Вахда Абу-Даби действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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