Прогноз Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) (21.01.2022), ставки и коэффициенты

Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен). Прогноз, ставки на матч (21.01.22)

21.01.2022 в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) примет соперника по национальному первенству Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 21.01.2022 предстоит поединок против БК Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен). По московскому времени начало игры будет в 03:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 21.01.2022 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 03:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен), одержав семь побед.

Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

«Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен)» — «Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен)»: прогноз автора

Вплоть до 21.01.2022 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен). А так как начало встречи в 03:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) (21.01.2022), ставки и коэффициенты

Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 21.01.2022 сыграет матч против БК Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен): хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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