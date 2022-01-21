Прогноз Хьюстон Рокетс (mcdonals999) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) (21-го января), ставки и коэффициенты

Хьюстон Рокетс (mcdonals999) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13). Прогноз, ставки на матч (21.01.22)

21-го января 2022 года в 06:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K22, в котором на своей площадке местный клуб Хьюстон Рокетс (mcdonals999) примет соперника по национальному первенству Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13).



В 06:05 по Москве болельщики баскетбольных клубов Хьюстон Рокетс (mcdonals999) и Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 21-го января 2022 года, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хьюстон Рокетс (mcdonals999) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13):

В 06:05 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Хьюстон Рокетс (mcdonals999) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13). Матч назначен на 21-го января 2022 года, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Хьюстон Рокетс (mcdonals999)

В этом сезоне баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (mcdonals999) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (mcdonals999) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (mcdonals999) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Хьюстон Рокетс (mcdonals999) нет более травмированных игроков основы.



Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13)

Уже три недели баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

NBA 2K22, Хьюстон Рокетс (mcdonals999) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13)

Баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (mcdonals999) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 21-го января 2022 года. На этот раз соперником хозяев будет Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13), так что в 06:05 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (mcdonals999). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Прогноз и ставка на матч Хьюстон Рокетс (mcdonals999) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) 21-го января 2022 года

Хьюстон Рокетс (mcdonals999)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (mcdonals999) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13)

После того, как баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Хьюстон Рокетс (mcdonals999) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Хьюстон Рокетс (mcdonals999) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13), который должен пройти 21-го января 2022 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 06:05 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (mcdonals999) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Хьюстон Рокетс (mcdonals999) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13): в ожидании «трёхочковых бросков»

Баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (mcdonals999) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (mcdonals999) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хьюстон Рокетс (mcdonals999) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (mcdonals999) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Хьюстон Рокетс (mcdonals999) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (mcdonals999) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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