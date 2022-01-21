Олдс Бронкос — Сэйнт Мэрис Лайтнинг. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.01.22)

Прогноз Олдс Бронкос — Сэйнт Мэрис Лайтнинг (22-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Олдс Бронкос — Сэйнт Мэрис Лайтнинг 22 января

22 января в 03:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Канады, в котором на своей площадке местный клуб Олдс Бронкос примет соперника по национальному первенству Сэйнт Мэрис Лайтнинг.



В последней встрече баскетбольных клубов Олдс Бронкос и Сэйнт Мэрис Лайтнинг сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 22 января попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 03:50 по МСК.



Олдс Бронкос — Сэйнт Мэрис Лайтнинг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Олдс Бронкос проводит на своей площадке, и 22 января хозяевам предстоит матч против игроков клуба Сэйнт Мэрис Лайтнинг. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 03:50 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Олдс Бронкос, а один раз сильнее были игроки БК Сэйнт Мэрис Лайтнинг.

Олдс Бронкос

Летом баскетбольный клуб Олдс Бронкос устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Олдс Бронкос одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Сэйнт Мэрис Лайтнинг

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Сэйнт Мэрис Лайтнинг сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Чемпионат Канады, Олдс Бронкос — Сэйнт Мэрис Лайтнинг

На 22 января в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Олдс Бронкос — Сэйнт Мэрис Лайтнинг. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 03:50 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Олдс Бронкос дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Сэйнт Мэрис Лайтнинг удалось одержать победу у себя дома.



Олдс Бронкос — Сэйнт Мэрис Лайтнинг. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.01.22)

Олдс Бронкос

В этом сезоне баскетбольный клуб Олдс Бронкос и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Олдс Бронкос играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Сэйнт Мэрис Лайтнинг

После того, как баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Олдс Бронкос — Сэйнт Мэрис Лайтнинг Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Олдс Бронкос — Сэйнт Мэрис Лайтнинг, который должен пройти 22 января в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 03:50 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Олдс Бронкос в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Олдс Бронкос — Сэйнт Мэрис Лайтнинг: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне баскетбольный клуб Олдс Бронкос играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Олдс Бронкос уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Олдс Бронкос хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Сэйнт Мэрис Лайтнинг не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Олдс Бронкос — Сэйнт Мэрис Лайтнинг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Олдс Бронкос был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Олдс Бронкос вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Олдс Бронкос практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Сэйнт Мэрис Лайтнинг хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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