Сенли/Хосте Феррер — Груич/Радойевич. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.01.22)

Прогноз Сенли/Хосте Феррер — Груич/Радойевич (25.01.2022), ставки и коэффициенты

Сенли/Хосте Феррер — Груич/Радойевич (25.01.2022), ставки и коэффициенты

25.01.2022 в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сенли/Хосте Феррер , а противостоять в этом поединке будет Груич/Радойевич.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Сенли/Хосте Феррер — Груич/Радойевич можно будет вплоть до 14:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 25.01.2022. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Сенли/Хосте Феррер и Груич/Радойевич еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Сенли/Хосте Феррер — Груич/Радойевич. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

25.01.2022 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Сенли/Хосте Феррер — Груич/Радойевич. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Груич/Радойевич, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Груич/Радойевич выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Сенли/Хосте Феррер

По непонятным причинам Сенли/Хосте Феррер в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Сенли/Хосте Феррер теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Сенли/Хосте Феррер занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Сенли/Хосте Феррер играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Сенли/Хосте Феррер имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Груич/Радойевич

На этом турнире Груич/Радойевич выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Груич/Радойевич снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Груич/Радойевич чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Груич/Радойевич уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Груич/Радойевич зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Сенли/Хосте Феррер — Груич/Радойевич. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Сенли/Хосте Феррер и Груич/Радойевич впервые будут встречаться между собой. Если Сенли/Хосте Феррер уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Груич/Радойевич пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Сенли/Хосте Феррер демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Сенли/Хосте Феррер – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Сенли/Хосте Феррер — Груич/Радойевич. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.01.22)

Сенли/Хосте Феррер

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Сенли/Хосте Феррер проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Сенли/Хосте Феррер в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Сенли/Хосте Феррер больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Сенли/Хосте Феррер уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Груич/Радойевич

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Груич/Радойевич хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Груич/Радойевич никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Груич/Радойевич сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Груич/Радойевич всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Сенли/Хосте Феррер — Груич/Радойевич Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Сенли/Хосте Феррер и Груич/Радойевич. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Сенли/Хосте Феррер и Груич/Радойевич встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Сенли/Хосте Феррер и Груич/Радойевич довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Сенли/Хосте Феррер и Груич/Радойевич подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Сенли/Хосте Феррер — Груич/Радойевич: кто пройдет в следующий раунд?

Сенли/Хосте Феррер и Груич/Радойевич которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Сенли/Хосте Феррер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Груич/Радойевич хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Сенли/Хосте Феррер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Груич/Радойевич умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Сенли/Хосте Феррер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Груич/Радойевич вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Сенли/Хосте Феррер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сенли/Хосте Феррер — Груич/Радойевич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Сенли/Хосте Феррер и Груич/Радойевич сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Сенли/Хосте Феррер, и Груич/Радойевич будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-517191-stavki-na-match-maklahlanshibahara-pirschzhan-prognoz-na-tennis-ot-25-01-22/