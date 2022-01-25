Прогноз Моррис/Ортега — Йешая/Мартинес Мора Эсдрас (26-го января), ставки и коэффициенты

Моррис/Ортега — Йешая/Мартинес Мора Эсдрас. Прогноз, ставки на матч. ITF (26.01.22)

26-го января 2022 года в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Моррис/Ортега , а противостоять в этом поединке будет Йешая/Мартинес Мора Эсдрас.



26-го января 2022 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Моррис/Ортега и Йешая/Мартинес Мора Эсдрас. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 00:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Моррис/Ортега может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Моррис/Ортега — Йешая/Мартинес Мора Эсдрас. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Моррис/Ортега — Йешая/Мартинес Мора Эсдрас запланирован организаторами турнира на 26-го января 2022 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 00:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Моррис/Ортега и Йешая/Мартинес Мора Эсдрас встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Моррис/Ортега имеет три победы при одном поражении.

Моррис/Ортега

На данный момент Моррис/Ортега является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Моррис/Ортега однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Моррис/Ортега демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Моррис/Ортега хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Моррис/Ортега часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Йешая/Мартинес Мора Эсдрас

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Йешая/Мартинес Мора Эсдрас имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Йешая/Мартинес Мора Эсдрас демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Йешая/Мартинес Мора Эсдрас не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Йешая/Мартинес Мора Эсдрас не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Моррис/Ортега — Йешая/Мартинес Мора Эсдрас. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Моррис/Ортега и Йешая/Мартинес Мора Эсдрас – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Моррис/Ортега — Йешая/Мартинес Мора Эсдрас 26-го января 2022 года

Моррис/Ортега

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Моррис/Ортега выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Моррис/Ортега всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Моррис/Ортега уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Моррис/Ортега занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Моррис/Ортега больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Моррис/Ортега имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Йешая/Мартинес Мора Эсдрас

На этом турнире Йешая/Мартинес Мора Эсдрас играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Йешая/Мартинес Мора Эсдрас какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Йешая/Мартинес Мора Эсдрас уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Йешая/Мартинес Мора Эсдрас много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Йешая/Мартинес Мора Эсдрас сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Йешая/Мартинес Мора Эсдрас не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Моррис/Ортега — Йешая/Мартинес Мора Эсдрас Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Моррис/Ортега и Йешая/Мартинес Мора Эсдрас начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Моррис/Ортега и Йешая/Мартинес Мора Эсдрас показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Моррис/Ортега и Йешая/Мартинес Мора Эсдрас провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Моррис/Ортега и Йешая/Мартинес Мора Эсдрас действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Моррис/Ортега — Йешая/Мартинес Мора Эсдрас: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Моррис/Ортега имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Моррис/Ортега и Йешая/Мартинес Мора Эсдрас отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Йешая/Мартинес Мора Эсдрас в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Моррис/Ортега превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Йешая/Мартинес Мора Эсдрас сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Моррис/Ортега гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Моррис/Ортега — Йешая/Мартинес Мора Эсдрас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Моррис/Ортега и Йешая/Мартинес Мора Эсдрас букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Моррис/Ортега и Йешая/Мартинес Мора Эсдрас проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-514800-martinoferness-van-riythovensafvat-prognoz-professionala-na-tennis-26-01-22/