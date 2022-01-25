Прогноз Бруклин Нэтс (TTP) — Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID) (25-го января), ставки и коэффициенты

Бруклин Нэтс (TTP) — Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID). Прогноз, ставки на матч (25.01.22)

25-го января 2022 года в 14:59 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Бруклин Нэтс (TTP) примет соперника по национальному первенству Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID).



Болельщики баскетбольного клуба Бруклин Нэтс (TTP) очень любят матчи против БК Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 25-го января 2022 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 14:59 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Бруклин Нэтс (TTP) одержали три легкие победы.



Бруклин Нэтс (TTP) — Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Бруклин Нэтс (TTP) и Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 25-го января 2022 года. Ее начало будет в 14:59 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Бруклин Нэтс (TTP)

Летом баскетбольный клуб Бруклин Нэтс (TTP) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Бруклин Нэтс (TTP) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

«Бруклин Нэтс (TTP)» — «Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID)»: прогноз автора

Вплоть до 25-го января 2022 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Бруклин Нэтс (TTP) — Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID). А так как начало встречи в 14:59 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Бруклин Нэтс (TTP) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Бруклин Нэтс (TTP) — Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID). Прогноз, ставки на матч(25.01.22)

Бруклин Нэтс (TTP)

В этом сезоне баскетбольный клуб Бруклин Нэтс (TTP) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Бруклин Нэтс (TTP) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID)

В прошлом матче баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Бруклин Нэтс (TTP) — Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 25-го января 2022 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Бруклин Нэтс (TTP) — Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 14:59 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Бруклин Нэтс (TTP) — Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID): снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Бруклин Нэтс (TTP) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Бруклин Нэтс (TTP) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Бруклин Нэтс (TTP) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Бруклин Нэтс (TTP) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бруклин Нэтс (TTP) — Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Бруклин Нэтс (TTP) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Бруклин Нэтс (TTP) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Бруклин Нэтс (TTP) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (THA KID) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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