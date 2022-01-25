Прогноз Портленд Трейл Блэйзерс — Миннесота Тимбервулвз (26-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Портленд Трейл Блэйзерс — Миннесота Тимбервулвз. Прогноз, ставки на матч. NBA (26.01.22)

26 января в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Портленд Трейл Блэйзерс примет соперника по национальному первенству Миннесота Тимбервулвз.



Баскетбольный поединок Портленд Трейл Блэйзерс – Миннесота Тимбервулвз пройдет в рамках престижного турнира 26 января, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 06:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Портленд Трейл Блэйзерс.



Портленд Трейл Блэйзерс — Миннесота Тимбервулвз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс проводит на своей площадке, и 26 января хозяевам предстоит матч против игроков клуба Миннесота Тимбервулвз. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 06:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Портленд Трейл Блэйзерс, а один раз сильнее были игроки БК Миннесота Тимбервулвз.

Портленд Трейл Блэйзерс

К данному поединку баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Портленд Трейл Блэйзерс подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Миннесота Тимбервулвз

В составе баскетбольного клуба Миннесота Тимбервулвз нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Миннесота Тимбервулвз уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

«Портленд Трейл Блэйзерс» — «Миннесота Тимбервулвз»: прогноз автора

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Портленд Трейл Блэйзерс — Миннесота Тимбервулвз, запланированного на 26 января. На площадке игроки обеих команд появятся в 06:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Портленд Трейл Блэйзерс и Миннесота Тимбервулвз предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Портленд Трейл Блэйзерс.



Портленд Трейл Блэйзерс — Миннесота Тимбервулвз. Прогноз, ставки на матч(26.01.22)

Портленд Трейл Блэйзерс

В последние годы Портленд Трейл Блэйзерс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Портленд Трейл Блэйзерс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Миннесота Тимбервулвз

После того, как баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Портленд Трейл Блэйзерс — Миннесота Тимбервулвз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 26 января сыграет матч против БК Миннесота Тимбервулвз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 06:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Портленд Трейл Блэйзерс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Портленд Трейл Блэйзерс — Миннесота Тимбервулвз: снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба Портленд Трейл Блэйзерс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Портленд Трейл Блэйзерс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Портленд Трейл Блэйзерс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Миннесота Тимбервулвз не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Портленд Трейл Блэйзерс — Миннесота Тимбервулвз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Портленд Трейл Блэйзерс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Портленд Трейл Блэйзерс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Миннесота Тимбервулвз получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Миннесота Тимбервулвз сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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