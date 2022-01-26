Прогноз Коунтоуракис/Скорилас — Рока Баталья/Сервантес-Уэгун (27-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Коунтоуракис/Скорилас — Рока Баталья/Сервантес-Уэгун. Прогноз, ставки на матч (27.01.22)

27-го января 2022 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Коунтоуракис/Скорилас , а противостоять в этом поединке будет Рока Баталья/Сервантес-Уэгун.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Коунтоуракис/Скорилас — Рока Баталья/Сервантес-Уэгун можно будет вплоть до 11:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 27-го января 2022 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Коунтоуракис/Скорилас и Рока Баталья/Сервантес-Уэгун еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Коунтоуракис/Скорилас — Рока Баталья/Сервантес-Уэгун. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Коунтоуракис/Скорилас имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 27-го января 2022 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Рока Баталья/Сервантес-Уэгун. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Коунтоуракис/Скорилас имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Коунтоуракис/Скорилас

На данный момент Коунтоуракис/Скорилас является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Коунтоуракис/Скорилас поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Коунтоуракис/Скорилас пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Коунтоуракис/Скорилас слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Коунтоуракис/Скорилас будет более тщательно готовиться к поединку.



Рока Баталья/Сервантес-Уэгун

На этом турнире Рока Баталья/Сервантес-Уэгун выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Рока Баталья/Сервантес-Уэгун снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Рока Баталья/Сервантес-Уэгун чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Рока Баталья/Сервантес-Уэгун уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Рока Баталья/Сервантес-Уэгун зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Коунтоуракис/Скорилас и Рока Баталья/Сервантес-Уэгун являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Коунтоуракис/Скорилас — Рока Баталья/Сервантес-Уэгун. Прогноз, ставки на матч(27.01.22)

Коунтоуракис/Скорилас

Несмотря на внушительный возраст, Коунтоуракис/Скорилас демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Коунтоуракис/Скорилас гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Коунтоуракис/Скорилас обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Коунтоуракис/Скорилас снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Коунтоуракис/Скорилас может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Рока Баталья/Сервантес-Уэгун

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Рока Баталья/Сервантес-Уэгун хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Рока Баталья/Сервантес-Уэгун никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Рока Баталья/Сервантес-Уэгун сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Рока Баталья/Сервантес-Уэгун всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Коунтоуракис/Скорилас — Рока Баталья/Сервантес-Уэгун Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Коунтоуракис/Скорилас и Рока Баталья/Сервантес-Уэгун начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Коунтоуракис/Скорилас и Рока Баталья/Сервантес-Уэгун показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Коунтоуракис/Скорилас и Рока Баталья/Сервантес-Уэгун провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Коунтоуракис/Скорилас и Рока Баталья/Сервантес-Уэгун действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Коунтоуракис/Скорилас — Рока Баталья/Сервантес-Уэгун: соперники не будут долго запрягать

Коунтоуракис/Скорилас и Рока Баталья/Сервантес-Уэгун которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Коунтоуракис/Скорилас имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Рока Баталья/Сервантес-Уэгун хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Коунтоуракис/Скорилас. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Рока Баталья/Сервантес-Уэгун умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Коунтоуракис/Скорилас довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Рока Баталья/Сервантес-Уэгун вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Коунтоуракис/Скорилас.

СЕГОДНЯ МАТЧ Коунтоуракис/Скорилас — Рока Баталья/Сервантес-Уэгун. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Коунтоуракис/Скорилас и Рока Баталья/Сервантес-Уэгун. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Коунтоуракис/Скорилас и для Рока Баталья/Сервантес-Уэгун, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-515380-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-hursun-ramsar-saipa-alborz-26-01-22/