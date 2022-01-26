Прогноз Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) — Голден Стэйт Уорриорз (tapachan) (27 января), ставки и коэффициенты

Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) — Голден Стэйт Уорриорз (tapachan). Прогноз, ставки на матч (27.01.22)

27-го января 2022 года в 00:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) примет соперника по национальному первенству Голден Стэйт Уорриорз (tapachan).



Болельщики баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) очень любят матчи против БК Голден Стэйт Уорриорз (tapachan), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 27-го января 2022 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 00:45 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) одержали три легкие победы.



Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) — Голден Стэйт Уорриорз (tapachan). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Голден Стэйт Уорриорз (tapachan). Данный поединок будет сыгран 27-го января 2022 года, а по московскому времени его начало состоится в 00:45. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (tapachan) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker)

Летом баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Голден Стэйт Уорриорз (tapachan)

Президент баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (tapachan) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (tapachan) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (tapachan) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) — Голден Стэйт Уорриорз (tapachan). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) — Голден Стэйт Уорриорз (tapachan), несмотря на то, что он должен пройти только 27-го января 2022 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 00:45 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) — Голден Стэйт Уорриорз (tapachan) 27-го января 2022 года

Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Голден Стэйт Уорриорз (tapachan)

После того, как баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (tapachan) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (tapachan) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (tapachan) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) — Голден Стэйт Уорриорз (tapachan) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 27-го января 2022 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) — Голден Стэйт Уорриорз (tapachan), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 00:45 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) — Голден Стэйт Уорриорз (tapachan): хозяева докажут превосходство над соперником

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (tapachan) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (tapachan) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (tapachan) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) — Голден Стэйт Уорриорз (tapachan). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (yangrainmaker) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (tapachan) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (tapachan) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (tapachan) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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