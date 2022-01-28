Карбонаро/Чески — Гагошидзе/Натсвлишвили: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Карбонаро/Чески — Гагошидзе/Натсвлишвили (28 января), ставки и коэффициенты

Карбонаро/Чески — Гагошидзе/Натсвлишвили (28.01.2022), ставки и коэффициенты

28.01.2022 в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Карбонаро/Чески , а противостоять в этом поединке будет Гагошидзе/Натсвлишвили.



В 10:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Карбонаро/Чески и Гагошидзе/Натсвлишвили. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 28.01.2022, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Карбонаро/Чески — Гагошидзе/Натсвлишвили:

Карбонаро/Чески имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 28.01.2022 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Гагошидзе/Натсвлишвили. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 10:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Карбонаро/Чески имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Карбонаро/Чески

Так как Карбонаро/Чески выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Карбонаро/Чески снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Карбонаро/Чески, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Карбонаро/Чески чем-то удивить, пока не ясно.



Гагошидзе/Натсвлишвили

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Гагошидзе/Натсвлишвили имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Гагошидзе/Натсвлишвили демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Гагошидзе/Натсвлишвили не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Гагошидзе/Натсвлишвили не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

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Прогноз и ставка на матч Карбонаро/Чески — Гагошидзе/Натсвлишвили 28.01.2022

Карбонаро/Чески

Карбонаро/Чески не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Карбонаро/Чески любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Карбонаро/Чески умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Карбонаро/Чески не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Карбонаро/Чески умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Гагошидзе/Натсвлишвили

Выступать в зале Гагошидзе/Натсвлишвили не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Гагошидзе/Натсвлишвили старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Гагошидзе/Натсвлишвили принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Гагошидзе/Натсвлишвили демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Гагошидзе/Натсвлишвили даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Гагошидзе/Натсвлишвили хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Карбонаро/Чески — Гагошидзе/Натсвлишвили Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Карбонаро/Чески и Гагошидзе/Натсвлишвили. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Карбонаро/Чески — Гагошидзе/Натсвлишвили: будет сделан акцент на атакующий теннис

Карбонаро/Чески и Гагошидзе/Натсвлишвили которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Карбонаро/Чески имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гагошидзе/Натсвлишвили хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Карбонаро/Чески. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гагошидзе/Натсвлишвили умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Карбонаро/Чески довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гагошидзе/Натсвлишвили вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Карбонаро/Чески.

СЕГОДНЯ МАТЧ Карбонаро/Чески — Гагошидзе/Натсвлишвили. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Карбонаро/Чески и Гагошидзе/Натсвлишвили букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Карбонаро/Чески и Гагошидзе/Натсвлишвили проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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