Леванга Хоккайдо — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.01.22)

Прогноз Леванга Хоккайдо — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс (29-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Леванга Хоккайдо — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс 29-го января 2022 года

29-го января 2022 года в 08:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Леванга Хоккайдо примет соперника по национальному первенству Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Леванга Хоккайдо – Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 08:05 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 29-го января 2022 года и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс.



Леванга Хоккайдо — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 29-го января 2022 года в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Леванга Хоккайдо — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 08:05 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо, одержав семь побед.

Леванга Хоккайдо

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Леванга Хоккайдо уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Леванга Хоккайдо подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Леванга Хоккайдо старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Чемпионат Японии, Леванга Хоккайдо — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс

Болельщики баскетбольного клуба Леванга Хоккайдо собираются 29-го января 2022 года активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 08:05 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Леванга Хоккайдо — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.01.22)

Леванга Хоккайдо

Сейчас баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Леванга Хоккайдо вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс

В прошлом матче баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Леванга Хоккайдо — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 29-го января 2022 года сыграет матч против БК Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 08:05 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Леванга Хоккайдо также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Леванга Хоккайдо — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс: соперники не будут долго запрягать

Баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Леванга Хоккайдо — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Леванга Хоккайдо является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Леванга Хоккайдо проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Леванга Хоккайдо нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat1-516201-baffalo-ogayo-bobkets-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-basketbol-29-01-22/