Эмиль Руусувуори — Егор Герасимов: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Эмиль Руусувуори — Егор Герасимов (01-го февраля), ставки и коэффициенты

Эмиль Руусувуори — Егор Герасимов (01-го февраля), ставки и коэффициенты

01-го февраля в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Эмиль Руусувуори , а противостоять в этом поединке будет Егор Герасимов.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Эмиль Руусувуори — Егор Герасимов, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 01-го февраля, а его начало по МСК будет в 09:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Эмиль Руусувуори. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Эмиль Руусувуори — Егор Герасимов. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Эмиль Руусувуори имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 01-го февраля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Егор Герасимов. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 09:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Эмиль Руусувуори имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Эмиль Руусувуори

На данный момент Эмиль Руусувуори является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Эмиль Руусувуори однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Эмиль Руусувуори демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Эмиль Руусувуори хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Эмиль Руусувуори часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Егор Герасимов

Егор Герасимов имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Егор Герасимов уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Егор Герасимов умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Егор Герасимов обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Егор Герасимов проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Эмиль Руусувуори — Егор Герасимов

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Эмиль Руусувуори и Егор Герасимов. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Эмиль Руусувуори и Егор Герасимов должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Эмиль Руусувуори — Егор Герасимов (01-го февраля), ставки и коэффициенты

Эмиль Руусувуори

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Эмиль Руусувуори, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Эмиль Руусувуори уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Эмиль Руусувуори старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Эмиль Руусувуори, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Эмиль Руусувуори не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Эмиль Руусувуори все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Эмиль Руусувуори точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Егор Герасимов

Выступать в зале Егор Герасимов не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Егор Герасимов старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Егор Герасимов принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Егор Герасимов демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Егор Герасимов даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Егор Герасимов хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Эмиль Руусувуори — Егор Герасимов Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Эмиль Руусувуори и Егор Герасимов начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Эмиль Руусувуори и Егор Герасимов показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Эмиль Руусувуори и Егор Герасимов провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Эмиль Руусувуори и Егор Герасимов действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Эмиль Руусувуори — Егор Герасимов: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Эмиль Руусувуори и Егор Герасимов, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Эмиль Руусувуори и Егор Герасимов уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эмиль Руусувуори — Егор Герасимов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Эмиль Руусувуори и Егор Герасимов букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Эмиль Руусувуори и Егор Герасимов проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-517632-prognoz-na-match-%d0%81suke-vatanuki-emilio-nava-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-31-01-22/