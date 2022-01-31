Алькала Гурри/Недельчев — Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо: порядок побьёт класс

Прогноз Алькала Гурри/Недельчев — Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо (01-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Алькала Гурри/Недельчев — Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо 01-го февраля

01-го февраля в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алькала Гурри/Недельчев , а противостоять в этом поединке будет Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Алькала Гурри/Недельчев — Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 01-го февраля, а его начало по МСК будет в 17:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Алькала Гурри/Недельчев. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Алькала Гурри/Недельчев — Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 01-го февраля, ведь именно в этот день на корте встречаются Алькала Гурри/Недельчев и Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 17:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Алькала Гурри/Недельчев имеет на своем счету три победы, Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо может похвастаться четырьмя.

Алькала Гурри/Недельчев

В этом сезоне Алькала Гурри/Недельчев показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Алькала Гурри/Недельчев сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Алькала Гурри/Недельчев еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Алькала Гурри/Недельчев обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Алькала Гурри/Недельчев играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Алькала Гурри/Недельчев любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо

Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Алькала Гурри/Недельчев — Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Алькала Гурри/Недельчев и Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Алькала Гурри/Недельчев и Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Алькала Гурри/Недельчев — Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо 01-го февраля

Алькала Гурри/Недельчев

На данный момент Алькала Гурри/Недельчев занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Алькала Гурри/Недельчев снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Алькала Гурри/Недельчев не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Алькала Гурри/Недельчев не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо

На этом турнире Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Алькала Гурри/Недельчев — Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Алькала Гурри/Недельчев и Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Алькала Гурри/Недельчев — Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Алькала Гурри/Недельчев и Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо проводит второй или третий матч. А вот Алькала Гурри/Недельчев как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Алькала Гурри/Недельчев, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Алькала Гурри/Недельчев без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Алькала Гурри/Недельчев вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алькала Гурри/Недельчев — Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Алькала Гурри/Недельчев и Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Алькала Гурри/Недельчев, и Гутьеррес/Санчес Изкуиэрдо будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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