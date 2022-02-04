Прогноз Эльза Жакемо — Джессика Бузас Манейро (05 февраля), ставки и коэффициенты

Эльза Жакемо — Джессика Бузас Манейро. Прогноз, ставки на матч. ITF (05.02.22)

05-го февраля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Эльза Жакемо , а противостоять в этом поединке будет Джессика Бузас Манейро.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Эльза Жакемо — Джессика Бузас Манейро, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 05-го февраля, а его начало по МСК будет в 12:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Эльза Жакемо. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эльза Жакемо — Джессика Бузас Манейро:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 05-го февраля откроет его противостояние Эльза Жакемо — Джессика Бузас Манейро. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:00 по МСК, то есть до начала игры. Эльза Жакемо и Джессика Бузас Манейро отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Джессика Бузас Манейро может гордиться семью победами, а вот Эльза Жакемо имеет только пять выигранных встреч.

Эльза Жакемо

В этом сезоне Эльза Жакемо имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Эльза Жакемо может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Эльза Жакемо еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Джессика Бузас Манейро

На этом турнире Джессика Бузас Манейро играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Джессика Бузас Манейро все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Джессика Бузас Манейро не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Джессика Бузас Манейро уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Джессика Бузас Манейро на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Джессика Бузас Манейро пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Эльза Жакемо — Джессика Бузас Манейро

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Эльза Жакемо и Джессика Бузас Манейро впервые будут встречаться между собой. Если Эльза Жакемо уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Джессика Бузас Манейро пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Эльза Жакемо демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Эльза Жакемо – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Эльза Жакемо — Джессика Бузас Манейро (05-го февраля), ставки и коэффициенты

Эльза Жакемо

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Эльза Жакемо, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Эльза Жакемо уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Эльза Жакемо старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Эльза Жакемо, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Эльза Жакемо не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Эльза Жакемо все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Эльза Жакемо точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Джессика Бузас Манейро

В этом сезоне Джессика Бузас Манейро действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Джессика Бузас Манейро обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Джессика Бузас Манейро не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Джессика Бузас Манейро не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Джессика Бузас Манейро имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Эльза Жакемо — Джессика Бузас Манейро Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Эльза Жакемо и Джессика Бузас Манейро. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Эльза Жакемо — Джессика Бузас Манейро: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Эльза Жакемо и Джессика Бузас Манейро из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Джессика Бузас Манейро относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Джессика Бузас Манейро проводит второй или третий матч. А вот Эльза Жакемо как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Эльза Жакемо, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Эльза Жакемо без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Эльза Жакемо вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эльза Жакемо — Джессика Бузас Манейро. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Эльза Жакемо и Джессика Бузас Манейро, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-519489-prognoz-na-match-al-hor-20-al-arabi-20-ot-eksperta-04-02-22/