Арагоне/Полански — Биттун Кузмин/Ойос Франко. Прогноз, ставки на матч(09.02.22)

Прогноз Арагоне/Полански — Биттун Кузмин/Ойос Франко (09-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Арагоне/Полански — Биттун Кузмин/Ойос Франко 09.02.2022

09.02.2022 в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Арагоне/Полански , а противостоять в этом поединке будет Биттун Кузмин/Ойос Франко.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 09.02.2022, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Арагоне/Полански — Биттун Кузмин/Ойос Франко. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 00:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Арагоне/Полански, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Арагоне/Полански — Биттун Кузмин/Ойос Франко. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

09.02.2022 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Арагоне/Полански — Биттун Кузмин/Ойос Франко. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 00:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Биттун Кузмин/Ойос Франко, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Биттун Кузмин/Ойос Франко выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Арагоне/Полански

На данный момент Арагоне/Полански является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Арагоне/Полански поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Арагоне/Полански пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Арагоне/Полански слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Арагоне/Полански будет более тщательно готовиться к поединку.



Биттун Кузмин/Ойос Франко

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Биттун Кузмин/Ойос Франков шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Биттун Кузмин/Ойос Франко играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Биттун Кузмин/Ойос Франко держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Биттун Кузмин/Ойос Франко демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Биттун Кузмин/Ойос Франко находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Арагоне/Полански — Биттун Кузмин/Ойос Франко

Длительное время Арагоне/Полански и Биттун Кузмин/Ойос Франко не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Арагоне/Полански и Биттун Кузмин/Ойос Франко. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Арагоне/Полански — Биттун Кузмин/Ойос Франко. Прогноз, ставки на матч(09.02.22)

Арагоне/Полански

В этом сезоне Арагоне/Полански демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Арагоне/Полански уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Арагоне/Полански любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Арагоне/Полански часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Арагоне/Полански умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Биттун Кузмин/Ойос Франко

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Биттун Кузмин/Ойос Франко все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Биттун Кузмин/Ойос Франко сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Биттун Кузмин/Ойос Франко все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Биттун Кузмин/Ойос Франко предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Арагоне/Полански — Биттун Кузмин/Ойос Франко Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Арагоне/Полански и Биттун Кузмин/Ойос Франко начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Арагоне/Полански и Биттун Кузмин/Ойос Франко показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Арагоне/Полански и Биттун Кузмин/Ойос Франко провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Арагоне/Полански и Биттун Кузмин/Ойос Франко действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Арагоне/Полански — Биттун Кузмин/Ойос Франко: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Арагоне/Полански и Биттун Кузмин/Ойос Франко, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Арагоне/Полански и Биттун Кузмин/Ойос Франко уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Арагоне/Полански — Биттун Кузмин/Ойос Франко. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Арагоне/Полански и Биттун Кузмин/Ойос Франко. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Арагоне/Полански и для Биттун Кузмин/Ойос Франко, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-521227-moyuka-uchizhima-yuliya-avdeeva-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-tennis-08-02-22/