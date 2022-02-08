Прогноз Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) — Обрас Санитариас (23) (09-го февраля), ставки и коэффициенты

Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) — Обрас Санитариас (23). Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Аргентины (09.02.22)

09-го февраля 2022 года в 02:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) примет соперника по национальному первенству Обрас Санитариас (23).



В 02:30 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) – Обрас Санитариас (23). Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) — Обрас Санитариас (23). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Обрас Санитариас (23). Данный поединок будет сыгран 09-го февраля 2022 года, а по московскому времени его начало состоится в 02:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Обрас Санитариас (23) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23)

Сейчас баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Обрас Санитариас (23)

На данный момент баскетбольный клуб Обрас Санитариас (23) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Обрас Санитариас (23) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Обрас Санитариас (23) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

«Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23)» — «Обрас Санитариас (23)»: прогноз автора

Болельщики баскетбольного клуба Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) собираются 09-го февраля 2022 года активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Обрас Санитариас (23). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 02:30 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) — Обрас Санитариас (23) (09-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Обрас Санитариас (23)

Два года назад баскетбольный клуб Обрас Санитариас (23) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Обрас Санитариас (23) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) — Обрас Санитариас (23) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 09-го февраля 2022 года сыграет матч против БК Обрас Санитариас (23). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 02:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) — Обрас Санитариас (23): соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне у баскетбольного клуба Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Обрас Санитариас (23) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Обрас Санитариас (23) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Обрас Санитариас (23) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) — Обрас Санитариас (23). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Обрас Санитариас (23) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Обрас Санитариас (23) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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