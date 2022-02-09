Прогноз Матос/Мелихени Родригес Альвес — Гонзалез/Молтени (09.02.2022), ставки и коэффициенты

Матос/Мелихени Родригес Альвес — Гонзалез/Молтени. Прогноз, ставки на матч (09.02.22)

09-го февраля 2022 года в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Матос/Мелихени Родригес Альвес , а противостоять в этом поединке будет Гонзалез/Молтени.



В 18:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Матос/Мелихени Родригес Альвес и Гонзалез/Молтени. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 09-го февраля 2022 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Матос/Мелихени Родригес Альвес — Гонзалез/Молтени. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Матос/Мелихени Родригес Альвес имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 09-го февраля 2022 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Гонзалез/Молтени. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 18:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Матос/Мелихени Родригес Альвес имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Матос/Мелихени Родригес Альвес

Этот турнир Матос/Мелихени Родригес Альвес проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Матос/Мелихени Родригес Альвес может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Матос/Мелихени Родригес Альвес однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Матос/Мелихени Родригес Альвес имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Матос/Мелихени Родригес Альвес левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Матос/Мелихени Родригес Альвес хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Гонзалез/Молтени

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Гонзалез/Молтени на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Гонзалез/Молтени демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Гонзалез/Молтени имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Гонзалез/Молтени намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Гонзалез/Молтени не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Гонзалез/Молтени будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Гонзалез/Молтени и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Гонзалез/Молтени умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Матос/Мелихени Родригес Альвес» — «Гонзалез/Молтени»: прогноз автора

Матос/Мелихени Родригес Альвес и Гонзалез/Молтени – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Матос/Мелихени Родригес Альвес — Гонзалез/Молтени. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.02.22)

Матос/Мелихени Родригес Альвес

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Матос/Мелихени Родригес Альвес выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Матос/Мелихени Родригес Альвес всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Матос/Мелихени Родригес Альвес уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Матос/Мелихени Родригес Альвес занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Матос/Мелихени Родригес Альвес больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Матос/Мелихени Родригес Альвес имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Гонзалез/Молтени

Гонзалез/Молтени лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Гонзалез/Молтени играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Гонзалез/Молтени начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Гонзалез/Молтени выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Гонзалез/Молтени сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Матос/Мелихени Родригес Альвес — Гонзалез/Молтени Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Матос/Мелихени Родригес Альвес и Гонзалез/Молтени. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Матос/Мелихени Родригес Альвес — Гонзалез/Молтени: соперники не будут долго запрягать

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Матос/Мелихени Родригес Альвес и Гонзалез/Молтени из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Гонзалез/Молтени относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Гонзалез/Молтени проводит второй или третий матч. А вот Матос/Мелихени Родригес Альвес как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Матос/Мелихени Родригес Альвес, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Матос/Мелихени Родригес Альвес без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Матос/Мелихени Родригес Альвес вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Матос/Мелихени Родригес Альвес — Гонзалез/Молтени. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Матос/Мелихени Родригес Альвес и Гонзалез/Молтени, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-521456-evan-zhu-gay-orli-iradukunda-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-09-02-22/