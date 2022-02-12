Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен). Прогноз, ставки на матч(12.02.22)

Прогноз Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) (12-го февраля), ставки и коэффициенты

Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) (12-го февраля), ставки и коэффициенты

12-го февраля в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) примет соперника по национальному первенству Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен).



12-го февраля состоится баскетбольный матч Джорджия Стэйт Пантерс (жен) – Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 22:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен):

В 22:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен). Матч назначен на 12-го февраля, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Джорджия Стэйт Пантерс (жен)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Джорджия Стэйт Пантерс (жен) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Джорджия Стэйт Пантерс (жен) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Джорджия Стэйт Пантерс (жен) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен)

В составе баскетбольного клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен)

Баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 12-го февраля. На этот раз соперником хозяев будет Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен), так что в 22:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен). Прогноз, ставки на матч(12.02.22)

Джорджия Стэйт Пантерс (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Джорджия Стэйт Пантерс (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Джорджия Стэйт Пантерс (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 12-го февраля, и в его рамках состоится поединок Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 22:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен): гости способны удивить фаворита

В этом сезоне баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Джорджия Стэйт Пантерс (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Джорджия Стэйт Пантерс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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