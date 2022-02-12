Прогноз Северный Иллинойс Хаскиз — Толедо Рокитс (13-го февраля), ставки и коэффициенты

Северный Иллинойс Хаскиз — Толедо Рокитс. Прогноз, ставки на матч (13.02.22)

13.02.2022 в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Северный Иллинойс Хаскиз примет соперника по национальному первенству Толедо Рокитс.



В последней встрече баскетбольных клубов Северный Иллинойс Хаскиз и Толедо Рокитс сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 13.02.2022 попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 00:30 по МСК.



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На 13.02.2022 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Северный Иллинойс Хаскиз — Толедо Рокитс. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 00:30 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Северный Иллинойс Хаскиз, одержав семь побед.

Северный Иллинойс Хаскиз

В этом сезоне баскетбольный клуб Северный Иллинойс Хаскиз стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Северный Иллинойс Хаскиз выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Северный Иллинойс Хаскиз идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Северный Иллинойс Хаскиз вообще лидирует в чемпионате.



Толедо Рокитс

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Толедо Рокитс потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Толедо Рокитс сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Толедо Рокитс не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Северный Иллинойс Хаскиз — Толедо Рокитс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 13.02.2022 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Северный Иллинойс Хаскиз — Толедо Рокитс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 00:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Северный Иллинойс Хаскиз дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Толедо Рокитс удалось одержать победу у себя дома.



Северный Иллинойс Хаскиз — Толедо Рокитс. Прогноз, ставки на матч(13.02.22)

Северный Иллинойс Хаскиз

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Северный Иллинойс Хаскиз наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Северный Иллинойс Хаскиз сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Северный Иллинойс Хаскиз всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Северный Иллинойс Хаскиз бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Толедо Рокитс

В прошлом матче баскетбольный клуб Толедо Рокитс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Толедо Рокитс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Толедо Рокитс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Северный Иллинойс Хаскиз — Толедо Рокитс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Северный Иллинойс Хаскиз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 13.02.2022 сыграет матч против БК Толедо Рокитс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 00:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Северный Иллинойс Хаскиз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Северный Иллинойс Хаскиз — Толедо Рокитс: хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне у баскетбольного клуба Северный Иллинойс Хаскиз подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Северный Иллинойс Хаскиз и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Северный Иллинойс Хаскиз еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Северный Иллинойс Хаскиз сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Толедо Рокитс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Толедо Рокитс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Северный Иллинойс Хаскиз — Толедо Рокитс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Северный Иллинойс Хаскиз уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Северный Иллинойс Хаскиз пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Северный Иллинойс Хаскиз составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Толедо Рокитс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Толедо Рокитс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Толедо Рокитс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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