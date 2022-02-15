Лоренцо Боччи — Саймон Фриис Сёндергор. Прогноз, ставки на матч(15.02.22)

Прогноз Лоренцо Боччи — Саймон Фриис Сёндергор (15 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Лоренцо Боччи — Саймон Фриис Сёндергор 15 февраля

15 февраля в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Лоренцо Боччи , а противостоять в этом поединке будет Саймон Фриис Сёндергор.



Так как теннисный поединок Лоренцо Боччи — Саймон Фриис Сёндергор пройдет уже 15 февраля, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 14:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Лоренцо Боччи на тот момент намного сильнее, нежели Саймон Фриис Сёндергор.



Лоренцо Боччи — Саймон Фриис Сёндергор. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 15 февраля, ведь именно в этот день на корте встречаются Лоренцо Боччи и Саймон Фриис Сёндергор. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 14:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Лоренцо Боччи имеет на своем счету три победы, Саймон Фриис Сёндергор может похвастаться четырьмя.

Лоренцо Боччи

В этом сезоне Лоренцо Боччи показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Лоренцо Боччи играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Лоренцо Боччи умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Лоренцо Боччи и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Лоренцо Боччи будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Лоренцо Боччи чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Саймон Фриис Сёндергор

Во взрослом туре Саймон Фриис Сёндергор проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Саймон Фриис Сёндергор пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Саймон Фриис Сёндергор предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Саймон Фриис Сёндергор еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Лоренцо Боччи — Саймон Фриис Сёндергор. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Лоренцо Боччи и Саймон Фриис Сёндергор – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Лоренцо Боччи — Саймон Фриис Сёндергор. Прогноз, ставки на матч(15.02.22)

Лоренцо Боччи

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Лоренцо Боччи выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Лоренцо Боччи всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Лоренцо Боччи уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Лоренцо Боччи занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Лоренцо Боччи больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Лоренцо Боччи имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Саймон Фриис Сёндергор

Саймон Фриис Сёндергор лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Саймон Фриис Сёндергор играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Саймон Фриис Сёндергор начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Саймон Фриис Сёндергор выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Саймон Фриис Сёндергор сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Лоренцо Боччи — Саймон Фриис Сёндергор Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Лоренцо Боччи и Саймон Фриис Сёндергор. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Лоренцо Боччи и Саймон Фриис Сёндергор встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Лоренцо Боччи и Саймон Фриис Сёндергор довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Лоренцо Боччи и Саймон Фриис Сёндергор подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Лоренцо Боччи — Саймон Фриис Сёндергор: будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Лоренцо Боччи и Саймон Фриис Сёндергор из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Саймон Фриис Сёндергор относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Саймон Фриис Сёндергор проводит второй или третий матч. А вот Лоренцо Боччи как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Лоренцо Боччи, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Лоренцо Боччи без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Лоренцо Боччи вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лоренцо Боччи — Саймон Фриис Сёндергор. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Лоренцо Боччи и Саймон Фриис Сёндергор букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Лоренцо Боччи и Саймон Фриис Сёндергор проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-524401-fenerbahche-zhen-beze-zhen-prognoz-i-stavki-ot-specialista-15-02-22/