Прогноз Дема/Хамалии — Мунтян/Роббе (17-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Дема/Хамалии — Мунтян/Роббе. Прогноз, ставки на матч. ITF (17.02.22)

17-го февраля 2022 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дема/Хамалии , а противостоять в этом поединке будет Мунтян/Роббе.



Теннисное противостояние Дема/Хамалии — Мунтян/Роббе пройдет 17-го февраля 2022 года, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 15:00 по московскому времени. Хотя Дема/Хамалии и Мунтян/Роббе уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Мунтян/Роббе.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дема/Хамалии — Мунтян/Роббе:

Теннисный поединок Дема/Хамалии — Мунтян/Роббе запланирован организаторами турнира на 17-го февраля 2022 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 15:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Дема/Хамалии и Мунтян/Роббе встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Дема/Хамалии имеет три победы при одном поражении.

Дема/Хамалии

В этом сезоне Дема/Хамалии показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Дема/Хамалии играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Дема/Хамалии умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Дема/Хамалии и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Дема/Хамалии будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Дема/Хамалии чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Мунтян/Роббе

На этом турнире Мунтян/Роббе играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мунтян/Роббе все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мунтян/Роббе не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мунтян/Роббе уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мунтян/Роббе на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мунтян/Роббе пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Дема/Хамалии» — «Мунтян/Роббе»: прогноз автора

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Прогноз и ставка на матч Дема/Хамалии — Мунтян/Роббе 17-го февраля 2022 года

Дема/Хамалии

На данном турнире Дема/Хамалии выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Дема/Хамалии выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Дема/Хамалии допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Дема/Хамалии особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Дема/Хамалии, это умение играть на травяных кортах.

Мунтян/Роббе

Мунтян/Роббе лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Мунтян/Роббе играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Мунтян/Роббе начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Мунтян/Роббе выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Мунтян/Роббе сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Дема/Хамалии — Мунтян/Роббе Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Дема/Хамалии и Мунтян/Роббе, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Дема/Хамалии и Мунтян/Роббе играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Дема/Хамалии, и Мунтян/Роббе неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Дема/Хамалии — Мунтян/Роббе: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Дема/Хамалии имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Дема/Хамалии и Мунтян/Роббе отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мунтян/Роббе в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Дема/Хамалии превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мунтян/Роббе сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Дема/Хамалии гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дема/Хамалии — Мунтян/Роббе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Дема/Хамалии и Мунтян/Роббе сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Дема/Хамалии, и Мунтян/Роббе будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-525240-yuzhnyy-charlston-bukanirs-unk-eshvill-bulldogz-prognoz-specialista-na-match-17-02-22/