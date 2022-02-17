Прогноз Окленд Голден Гриззлиз (жен) — Кливленд Стэйт Викингз (жен) (18.02.2022), ставки и коэффициенты

Окленд Голден Гриззлиз (жен) — Кливленд Стэйт Викингз (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (18.02.22)

18-го февраля 2022 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Окленд Голден Гриззлиз (жен) примет соперника по национальному первенству Кливленд Стэйт Викингз (жен).



Баскетболисты клубов Окленд Голден Гриззлиз (жен) и Кливленд Стэйт Викингз (жен) в 03:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 18-го февраля 2022 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Окленд Голден Гриззлиз (жен) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Окленд Голден Гриззлиз (жен) также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Окленд Голден Гриззлиз (жен) — Кливленд Стэйт Викингз (жен):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Окленд Голден Гриззлиз (жен) проводит на своей площадке, и 18-го февраля 2022 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Кливленд Стэйт Викингз (жен). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 03:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Окленд Голден Гриззлиз (жен), а один раз сильнее были игроки БК Кливленд Стэйт Викингз (жен).

Окленд Голден Гриззлиз (жен)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Окленд Голден Гриззлиз (жен) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Окленд Голден Гриззлиз (жен) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Окленд Голден Гриззлиз (жен) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Кливленд Стэйт Викингз (жен)

Президент баскетбольного клуба Кливленд Стэйт Викингз (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Кливленд Стэйт Викингз (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Кливленд Стэйт Викингз (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

WNCAA, Окленд Голден Гриззлиз (жен) — Кливленд Стэйт Викингз (жен)

Болельщики баскетбольного клуба Окленд Голден Гриззлиз (жен) собираются 18-го февраля 2022 года активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Кливленд Стэйт Викингз (жен). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 03:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Окленд Голден Гриззлиз (жен) — Кливленд Стэйт Викингз (жен). Прогноз, ставки на матч(18.02.22)

Окленд Голден Гриззлиз (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Окленд Голден Гриззлиз (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Кливленд Стэйт Викингз (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Кливленд Стэйт Викингз (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Кливленд Стэйт Викингз (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Кливленд Стэйт Викингз (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Окленд Голден Гриззлиз (жен) — Кливленд Стэйт Викингз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Окленд Голден Гриззлиз (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 18-го февраля 2022 года сыграет матч против БК Кливленд Стэйт Викингз (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Окленд Голден Гриззлиз (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Окленд Голден Гриззлиз (жен) — Кливленд Стэйт Викингз (жен): хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб Окленд Голден Гриззлиз (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Окленд Голден Гриззлиз (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Окленд Голден Гриззлиз (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Окленд Голден Гриззлиз (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Кливленд Стэйт Викингз (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Кливленд Стэйт Викингз (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Кливленд Стэйт Викингз (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Окленд Голден Гриззлиз (жен) — Кливленд Стэйт Викингз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Окленд Голден Гриззлиз (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Окленд Голден Гриззлиз (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Окленд Голден Гриззлиз (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Кливленд Стэйт Викингз (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Кливленд Стэйт Викингз (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Кливленд Стэйт Викингз (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat0-525665-segodnya-match-helios-rogashka-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-17-02-22/