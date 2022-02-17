Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) — Чарлстон Кугэрз (жен). Прогноз, ставки на матч(18.02.22)

Прогноз Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) — Чарлстон Кугэрз (жен) (18-го февраля), ставки и коэффициенты

Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) — Чарлстон Кугэрз (жен) (18-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

18-го февраля 2022 года в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) примет соперника по национальному первенству Чарлстон Кугэрз (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) очень любят матчи против БК Чарлстон Кугэрз (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 18-го февраля 2022 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 20:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) — Чарлстон Кугэрз (жен):

В 20:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) — Чарлстон Кугэрз (жен). Матч назначен на 18-го февраля 2022 года, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн)

Сейчас баскетбольный клуб Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Чарлстон Кугэрз (жен)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Чарлстон Кугэрз (жен) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Чарлстон Кугэрз (жен) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Чарлстон Кугэрз (жен) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) — Чарлстон Кугэрз (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 18-го февраля 2022 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) — Чарлстон Кугэрз (жен). А так как начало встречи в 20:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) — Чарлстон Кугэрз (жен). Прогноз, ставки на матч(18.02.22)

Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн)

В этом сезоне баскетбольный клуб Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Чарлстон Кугэрз (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Чарлстон Кугэрз (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Чарлстон Кугэрз (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) — Чарлстон Кугэрз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 18-го февраля 2022 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) — Чарлстон Кугэрз (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 20:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) — Чарлстон Кугэрз (жен): команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Чарлстон Кугэрз (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Чарлстон Кугэрз (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Чарлстон Кугэрз (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Чарлстон Кугэрз (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) — Чарлстон Кугэрз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Джеймс Мэдисон Дюкс (жeн) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Чарлстон Кугэрз (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Чарлстон Кугэрз (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Чарлстон Кугэрз (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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