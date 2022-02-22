Фламенго Блуменау — АДРМ Маринга. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.02.22)

Прогноз Фламенго Блуменау — АДРМ Маринга (23 февраля), ставки и коэффициенты

Фламенго Блуменау — АДРМ Маринга (23 февраля), ставки и коэффициенты

23 февраля в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Бразилии, в котором на своей площадке местный клуб Фламенго Блуменау примет соперника по национальному первенству АДРМ Маринга.



В 01:30 по Москве болельщики баскетбольных клубов Фламенго Блуменау и АДРМ Маринга займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 23 февраля, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб АДРМ Маринга в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фламенго Блуменау — АДРМ Маринга:

В 01:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Фламенго Блуменау и АДРМ Маринга. Организаторы турнира собираются провести данную игру 23 февраля. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба АДРМ Маринга. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Фламенго Блуменау, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Фламенго Блуменау

В этом сезоне баскетбольный клуб Фламенго Блуменау уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Фламенго Блуменау одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Фламенго Блуменау лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Фламенго Блуменау нет более травмированных игроков основы.



АДРМ Маринга

Президент баскетбольного клуба АДРМ Маринга ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба АДРМ Маринга сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб АДРМ Маринга в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч Фламенго Блуменау — АДРМ Маринга

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Фламенго Блуменау наконец-то возвращаются домой, а 23 февраля им уже необходимо сыграть поединок против БК АДРМ Маринга. На площадке игроки обеих команд появятся в 01:30 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Фламенго Блуменау — АДРМ Маринга. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.02.22)

Фламенго Блуменау

В этом сезоне баскетбольный клуб Фламенго Блуменау и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Фламенго Блуменау играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

АДРМ Маринга

В прошлом сезоне баскетбольный клуб АДРМ Маринга становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб АДРМ Маринга уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф АДРМ Маринга сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Фламенго Блуменау — АДРМ Маринга Прогнозы от БК «БалтБет»

На 23 февраля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Фламенго Блуменау — АДРМ Маринга, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 01:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Фламенго Блуменау — АДРМ Маринга: хозяева должны брать три очка

Баскетбольный клуб Фламенго Блуменау очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Фламенго Блуменау очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб АДРМ Маринга полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб АДРМ Маринга может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб АДРМ Маринга выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фламенго Блуменау — АДРМ Маринга. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Фламенго Блуменау является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Фламенго Блуменау проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Фламенго Блуменау нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб АДРМ Маринга испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба АДРМ Маринга хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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