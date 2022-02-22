Иоана Теодора Сава — Сильвия Мария Костаче: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Иоана Теодора Сава — Сильвия Мария Костаче (23.02.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Иоана Теодора Сава — Сильвия Мария Костаче 23.02.2022

23.02.2022 в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Иоана Теодора Сава , а противостоять в этом поединке будет Сильвия Мария Костаче.



В 10:30 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Иоана Теодора Сава и Сильвия Мария Костаче. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 23.02.2022, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Иоана Теодора Сава — Сильвия Мария Костаче. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 23.02.2022, так что в разделе тенниса можно найти поединок Иоана Теодора Сава — Сильвия Мария Костаче. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 10:30 по Москве, пока не начался поединок. Иоана Теодора Сава и Сильвия Мария Костаче еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Иоана Теодора Сава

Пока Иоана Теодора Сава не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Иоана Теодора Сава находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Иоана Теодора Сава будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Иоана Теодора Сава довольно неплохо играет на данном покрытии.



Сильвия Мария Костаче

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Сильвия Мария Костаче на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Сильвия Мария Костаче демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Сильвия Мария Костаче имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Сильвия Мария Костаче намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Сильвия Мария Костаче не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Сильвия Мария Костаче будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Сильвия Мария Костаче и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Сильвия Мария Костаче умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Иоана Теодора Сава» — «Сильвия Мария Костаче»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Иоана Теодора Сава и Сильвия Мария Костаче впервые будут встречаться между собой. Если Иоана Теодора Сава уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Сильвия Мария Костаче пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Иоана Теодора Сава демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Иоана Теодора Сава – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Иоана Теодора Сава — Сильвия Мария Костаче 23.02.2022

Иоана Теодора Сава

На данном турнире Иоана Теодора Сава выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Иоана Теодора Сава выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Иоана Теодора Сава допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Иоана Теодора Сава особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Иоана Теодора Сава, это умение играть на травяных кортах.

Сильвия Мария Костаче

На этом турнире Сильвия Мария Костаче играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Сильвия Мария Костаче какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Сильвия Мария Костаче уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Сильвия Мария Костаче много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Сильвия Мария Костаче сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Сильвия Мария Костаче не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Иоана Теодора Сава — Сильвия Мария Костаче Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Иоана Теодора Сава и Сильвия Мария Костаче. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Иоана Теодора Сава — Сильвия Мария Костаче: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Иоана Теодора Сава и Сильвия Мария Костаче которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Иоана Теодора Сава имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Сильвия Мария Костаче хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Иоана Теодора Сава. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Сильвия Мария Костаче умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Иоана Теодора Сава довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Сильвия Мария Костаче вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Иоана Теодора Сава.

СЕГОДНЯ МАТЧ Иоана Теодора Сава — Сильвия Мария Костаче. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Иоана Теодора Сава и Сильвия Мария Костаче сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Иоана Теодора Сава, и Сильвия Мария Костаче будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-525726-anney-laska-ivan-volodkevich-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-22-02-22/