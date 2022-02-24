Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) — Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) — Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен) (25.02.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) — Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен) 25-го февраля

25-го февраля в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) примет соперника по национальному первенству Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) – Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен) запланирован только на 25-го февраля, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 06:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) — Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен):

На 25-го февраля в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) — Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 06:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен), одержав семь побед.

Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен)

Пока баскетбольному клубу Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен)

Президент баскетбольного клуба Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) — Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 25-го февраля включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) — Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен). А так как начало встречи в 06:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Прогноз и ставка на матч Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) — Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен) 25-го февраля

Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) — Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 25-го февраля сыграет матч против БК Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 06:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) — Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) — Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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