Оливия Тьяндрамулия — Габриелла Да Силва Фик: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Оливия Тьяндрамулия — Габриелла Да Силва Фик (28-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Оливия Тьяндрамулия — Габриелла Да Силва Фик (28.02.2022), ставки и коэффициенты

28.02.2022 в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Оливия Тьяндрамулия , а противостоять в этом поединке будет Габриелла Да Силва Фик.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Оливия Тьяндрамулия — Габриелла Да Силва Фик, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 28.02.2022, а его начало по МСК будет в 03:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Оливия Тьяндрамулия. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Оливия Тьяндрамулия — Габриелла Да Силва Фик. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 28.02.2022, так что в разделе тенниса можно найти поединок Оливия Тьяндрамулия — Габриелла Да Силва Фик. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 03:30 по Москве, пока не начался поединок. Оливия Тьяндрамулия и Габриелла Да Силва Фик еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Оливия Тьяндрамулия

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Оливия Тьяндрамулия находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Оливия Тьяндрамулия является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Оливия Тьяндрамулия умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Оливия Тьяндрамулия обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Оливия Тьяндрамулия может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Габриелла Да Силва Фик

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Габриелла Да Силва Фик в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Габриелла Да Силва Фик уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Габриелла Да Силва Фик уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Габриелла Да Силва Фик обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Оливия Тьяндрамулия и Габриелла Да Силва Фик уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Оливия Тьяндрамулия — Габриелла Да Силва Фик 28.02.2022

Оливия Тьяндрамулия

На данный момент Оливия Тьяндрамулия занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Оливия Тьяндрамулия снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Оливия Тьяндрамулия не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Оливия Тьяндрамулия не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Габриелла Да Силва Фик

Габриелла Да Силва Фик лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Габриелла Да Силва Фик играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Габриелла Да Силва Фик начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Габриелла Да Силва Фик выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Габриелла Да Силва Фик сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Оливия Тьяндрамулия — Габриелла Да Силва Фик Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Оливия Тьяндрамулия и Габриелла Да Силва Фик начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Оливия Тьяндрамулия и Габриелла Да Силва Фик показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Оливия Тьяндрамулия и Габриелла Да Силва Фик провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Оливия Тьяндрамулия и Габриелла Да Силва Фик действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Оливия Тьяндрамулия — Габриелла Да Силва Фик: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Оливия Тьяндрамулия имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Оливия Тьяндрамулия и Габриелла Да Силва Фик отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Габриелла Да Силва Фик в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Оливия Тьяндрамулия превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Габриелла Да Силва Фик сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Оливия Тьяндрамулия гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оливия Тьяндрамулия — Габриелла Да Силва Фик. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Оливия Тьяндрамулия и Габриелла Да Силва Фик.



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