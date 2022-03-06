Депортиво Норте — Депортиво Ривадавия Мендоза. Прогноз, ставки на матч(07.03.22)

Прогноз Депортиво Норте — Депортиво Ривадавия Мендоза (07-го марта), ставки и коэффициенты

Депортиво Норте — Депортиво Ривадавия Мендоза (07-го марта 2022 года), ставки и коэффициенты

07-го марта 2022 года в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Депортиво Норте примет соперника по национальному первенству Депортиво Ривадавия Мендоза.



В 02:00 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Депортиво Норте – Депортиво Ривадавия Мендоза. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Депортиво Норте — Депортиво Ривадавия Мендоза:

В 02:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Депортиво Норте и Депортиво Ривадавия Мендоза. Организаторы турнира собираются провести данную игру 07-го марта 2022 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Депортиво Ривадавия Мендоза. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Депортиво Норте, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Депортиво Норте

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Депортиво Норте пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Депортиво Норте уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Депортиво Ривадавия Мендоза

Уже три недели баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Депортиво Ривадавия Мендоза удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Чемпионат Аргентины, Депортиво Норте — Депортиво Ривадавия Мендоза

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Депортиво Норте — Депортиво Ривадавия Мендоза, запланированного на 07-го марта 2022 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 02:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Депортиво Норте и Депортиво Ривадавия Мендоза предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Депортиво Норте.



Депортиво Норте — Депортиво Ривадавия Мендоза. Прогноз, ставки на матч(07.03.22)

Депортиво Норте

В этом сезоне баскетбольный клуб Депортиво Норте и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Депортиво Норте играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Депортиво Ривадавия Мендоза

Два года назад баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Депортиво Норте — Депортиво Ривадавия Мендоза Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Депортиво Норте после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 07-го марта 2022 года сыграет матч против БК Депортиво Ривадавия Мендоза. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 02:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Депортиво Норте также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Депортиво Норте — Депортиво Ривадавия Мендоза: хозяева разберутся с новичком

Баскетбольный клуб Депортиво Норте очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Депортиво Норте очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Депортиво Ривадавия Мендоза показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Депортиво Норте — Депортиво Ривадавия Мендоза. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Депортиво Норте уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Депортиво Норте пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Депортиво Норте составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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