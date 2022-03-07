Прогноз Праджнеш Гуннесваран — Райан Харрисон (08.03.2022), ставки и коэффициенты

Праджнеш Гуннесваран — Райан Харрисон. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (08.03.22)

08 марта в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Праджнеш Гуннесваран , а противостоять в этом поединке будет Райан Харрисон.



08 марта пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Праджнеш Гуннесваран и Райан Харрисон. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 19:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Праджнеш Гуннесваран может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Праджнеш Гуннесваран — Райан Харрисон:

До 08 марта осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Праджнеш Гуннесваран — Райан Харрисон вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Праджнеш Гуннесваран и Райан Харрисон не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 19:00 по МСК.

Праджнеш Гуннесваран

Этот турнир Праджнеш Гуннесваран проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Праджнеш Гуннесваран может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Праджнеш Гуннесваран однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Праджнеш Гуннесваран имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Праджнеш Гуннесваран левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Праджнеш Гуннесваран хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Райан Харрисон

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Райан Харрисонв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Райан Харрисон играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Райан Харрисон держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Райан Харрисон демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Райан Харрисон находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Праджнеш Гуннесваран» — «Райан Харрисон»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Праджнеш Гуннесваран и Райан Харрисон. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Праджнеш Гуннесваран и Райан Харрисон должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Праджнеш Гуннесваран — Райан Харрисон (08 марта), ставки и коэффициенты

Праджнеш Гуннесваран

Несмотря на внушительный возраст, Праджнеш Гуннесваран демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Праджнеш Гуннесваран гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Праджнеш Гуннесваран обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Праджнеш Гуннесваран снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Праджнеш Гуннесваран может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Райан Харрисон

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Райан Харрисон хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Райан Харрисон никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Райан Харрисон сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Райан Харрисон всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Праджнеш Гуннесваран — Райан Харрисон Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Праджнеш Гуннесваран и Райан Харрисон. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Праджнеш Гуннесваран и Райан Харрисон встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Праджнеш Гуннесваран и Райан Харрисон довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Праджнеш Гуннесваран и Райан Харрисон подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Праджнеш Гуннесваран — Райан Харрисон: погода помешает показать хороший теннис

Праджнеш Гуннесваран и Райан Харрисон которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Праджнеш Гуннесваран имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Райан Харрисон хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Праджнеш Гуннесваран. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Райан Харрисон умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Праджнеш Гуннесваран довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Райан Харрисон вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Праджнеш Гуннесваран.

СЕГОДНЯ МАТЧ Праджнеш Гуннесваран — Райан Харрисон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Праджнеш Гуннесваран и Райан Харрисон, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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