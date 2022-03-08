Георге Клаудиу Шинтей — Богдан Борза: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Георге Клаудиу Шинтей — Богдан Борза (08-го марта), ставки и коэффициенты

Георге Клаудиу Шинтей — Богдан Борза (08.03.2022), ставки и коэффициенты

08.03.2022 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Георге Клаудиу Шинтей , а противостоять в этом поединке будет Богдан Борза.



Судья теннисного матча Георге Клаудиу Шинтей — Богдан Борза должен дать знак о старте игры в 14:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 08.03.2022, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Георге Клаудиу Шинтей и Богдан Борза более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Георге Клаудиу Шинтей имеет четыре победы, то Богдан Борза может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Георге Клаудиу Шинтей — Богдан Борза:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 08.03.2022 откроет его противостояние Георге Клаудиу Шинтей — Богдан Борза. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:00 по МСК, то есть до начала игры. Георге Клаудиу Шинтей и Богдан Борза отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Богдан Борза может гордиться семью победами, а вот Георге Клаудиу Шинтей имеет только пять выигранных встреч.

Георге Клаудиу Шинтей

В этом сезоне Георге Клаудиу Шинтей показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Георге Клаудиу Шинтей сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Георге Клаудиу Шинтей еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Георге Клаудиу Шинтей обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Георге Клаудиу Шинтей играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Георге Клаудиу Шинтей любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Богдан Борза

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Богдан Борзав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Богдан Борза играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Богдан Борза держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Богдан Борза демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Богдан Борза находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Георге Клаудиу Шинтей — Богдан Борза

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Георге Клаудиу Шинтей и Богдан Борза. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Георге Клаудиу Шинтей — Богдан Борза 08.03.2022

Георге Клаудиу Шинтей

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Георге Клаудиу Шинтей выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Георге Клаудиу Шинтей всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Георге Клаудиу Шинтей уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Георге Клаудиу Шинтей занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Георге Клаудиу Шинтей больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Георге Клаудиу Шинтей имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Богдан Борза

В этом сезоне Богдан Борза не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Богдан Борза сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Богдан Борза допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Богдан Борза допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Богдан Борза демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Георге Клаудиу Шинтей — Богдан Борза Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Георге Клаудиу Шинтей и Богдан Борза начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Георге Клаудиу Шинтей и Богдан Борза показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Георге Клаудиу Шинтей и Богдан Борза провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Георге Клаудиу Шинтей и Богдан Борза действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Георге Клаудиу Шинтей — Богдан Борза: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Георге Клаудиу Шинтей и Богдан Борза из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Богдан Борза относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Богдан Борза проводит второй или третий матч. А вот Георге Клаудиу Шинтей как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Георге Клаудиу Шинтей, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Георге Клаудиу Шинтей без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Георге Клаудиу Шинтей вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Георге Клаудиу Шинтей — Богдан Борза. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Георге Клаудиу Шинтей и Богдан Борза. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Георге Клаудиу Шинтей и для Богдан Борза, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-533672-luish-faria-kuzei-cekirge-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-08-03-22/