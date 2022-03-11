Висмане/Тихонова — Андерсон/Мелихени Родригес Альвес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.03.22)

Прогноз Висмане/Тихонова — Андерсон/Мелихени Родригес Альвес (11-го марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Висмане/Тихонова — Андерсон/Мелихени Родригес Альвес 11-го марта

11-го марта в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Висмане/Тихонова , а противостоять в этом поединке будет Андерсон/Мелихени Родригес Альвес.



Так как теннисный поединок Висмане/Тихонова — Андерсон/Мелихени Родригес Альвес пройдет уже 11-го марта, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 05:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Висмане/Тихонова на тот момент намного сильнее, нежели Андерсон/Мелихени Родригес Альвес.



Висмане/Тихонова — Андерсон/Мелихени Родригес Альвес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 05:30 по Москве Висмане/Тихонова выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Андерсон/Мелихени Родригес Альвес. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 11-го марта. Висмане/Тихонова не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Висмане/Тихонова

В этом сезоне Висмане/Тихонова имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Висмане/Тихонова может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Висмане/Тихонова еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Андерсон/Мелихени Родригес Альвес

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Андерсон/Мелихени Родригес Альвес на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Андерсон/Мелихени Родригес Альвес демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Андерсон/Мелихени Родригес Альвес имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Андерсон/Мелихени Родригес Альвес намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Андерсон/Мелихени Родригес Альвес не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Андерсон/Мелихени Родригес Альвес будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Андерсон/Мелихени Родригес Альвес и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Андерсон/Мелихени Родригес Альвес умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Висмане/Тихонова — Андерсон/Мелихени Родригес Альвес

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Висмане/Тихонова и Андерсон/Мелихени Родригес Альвес. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Висмане/Тихонова — Андерсон/Мелихени Родригес Альвес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.03.22)

Висмане/Тихонова

Висмане/Тихонова не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Висмане/Тихонова любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Висмане/Тихонова умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Висмане/Тихонова не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Висмане/Тихонова умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Андерсон/Мелихени Родригес Альвес

В этом сезоне Андерсон/Мелихени Родригес Альвес не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Андерсон/Мелихени Родригес Альвес сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Андерсон/Мелихени Родригес Альвес допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Андерсон/Мелихени Родригес Альвес допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Андерсон/Мелихени Родригес Альвес демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Висмане/Тихонова — Андерсон/Мелихени Родригес Альвес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Висмане/Тихонова и Андерсон/Мелихени Родригес Альвес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Висмане/Тихонова и Андерсон/Мелихени Родригес Альвес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Висмане/Тихонова и Андерсон/Мелихени Родригес Альвес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Висмане/Тихонова и Андерсон/Мелихени Родригес Альвес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Висмане/Тихонова — Андерсон/Мелихени Родригес Альвес: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Висмане/Тихонова имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Висмане/Тихонова и Андерсон/Мелихени Родригес Альвес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Андерсон/Мелихени Родригес Альвес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Висмане/Тихонова превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Андерсон/Мелихени Родригес Альвес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Висмане/Тихонова гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Висмане/Тихонова — Андерсон/Мелихени Родригес Альвес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Висмане/Тихонова и Андерсон/Мелихени Родригес Альвес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat2-535017-stavki-na-match-darya-kasatkina-keti-volynec-prognoz-na-tennis-ot-11-03-22/