Вольфшмидт/Драгомиров — Араужо/Ден Оуден. Прогноз, ставки на матч(16.03.22)

Прогноз Вольфшмидт/Драгомиров — Араужо/Ден Оуден (16 марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Вольфшмидт/Драгомиров — Араужо/Ден Оуден 16-го марта 2022 года

16-го марта 2022 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вольфшмидт/Драгомиров , а противостоять в этом поединке будет Араужо/Ден Оуден.



В 15:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Вольфшмидт/Драгомиров и Араужо/Ден Оуден. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 16-го марта 2022 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Вольфшмидт/Драгомиров — Араужо/Ден Оуден. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 16-го марта 2022 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Вольфшмидт/Драгомиров — Араужо/Ден Оуден. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 15:00 по Москве, пока не начался поединок. Вольфшмидт/Драгомиров и Араужо/Ден Оуден еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Вольфшмидт/Драгомиров

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Вольфшмидт/Драгомиров находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Вольфшмидт/Драгомиров является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Вольфшмидт/Драгомиров умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Вольфшмидт/Драгомиров обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Вольфшмидт/Драгомиров может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Араужо/Ден Оуден

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Араужо/Ден Оуден имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Араужо/Ден Оуден демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Араужо/Ден Оуден не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Араужо/Ден Оуден не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Вольфшмидт/Драгомиров — Араужо/Ден Оуден

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Вольфшмидт/Драгомиров и Араужо/Ден Оуден впервые будут встречаться между собой. Если Вольфшмидт/Драгомиров уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Араужо/Ден Оуден пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Вольфшмидт/Драгомиров демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Вольфшмидт/Драгомиров – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Вольфшмидт/Драгомиров — Араужо/Ден Оуден. Прогноз, ставки на матч(16.03.22)

Вольфшмидт/Драгомиров

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Вольфшмидт/Драгомиров, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Вольфшмидт/Драгомиров уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Вольфшмидт/Драгомиров старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Вольфшмидт/Драгомиров, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Вольфшмидт/Драгомиров не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Вольфшмидт/Драгомиров все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Вольфшмидт/Драгомиров точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Араужо/Ден Оуден

Выступать в зале Араужо/Ден Оуден не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Араужо/Ден Оуден старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Араужо/Ден Оуден принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Араужо/Ден Оуден демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Араужо/Ден Оуден даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Араужо/Ден Оуден хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Вольфшмидт/Драгомиров — Араужо/Ден Оуден Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Вольфшмидт/Драгомиров и Араужо/Ден Оуден, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Вольфшмидт/Драгомиров и Араужо/Ден Оуден играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Вольфшмидт/Драгомиров, и Араужо/Ден Оуден неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Вольфшмидт/Драгомиров — Араужо/Ден Оуден: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Вольфшмидт/Драгомиров и Араужо/Ден Оуден, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Вольфшмидт/Драгомиров и Араужо/Ден Оуден уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вольфшмидт/Драгомиров — Араужо/Ден Оуден. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Вольфшмидт/Драгомиров и Араужо/Ден Оуден. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Вольфшмидт/Драгомиров и для Араужо/Ден Оуден, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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