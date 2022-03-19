Николас Авелланеда де Тукуман — Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес. Прогноз, ставки на матч(19.03.22)

Прогноз Николас Авелланеда де Тукуман — Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес (19.03.2022), ставки и коэффициенты

Николас Авелланеда де Тукуман — Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес (19-го марта), ставки и коэффициенты

19-го марта в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Николас Авелланеда де Тукуман примет соперника по национальному первенству Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес.



Главный тренер баскетбольного клуба Николас Авелланеда де Тукуман каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 19-го марта хозяевам предстоит у себя дома принимать Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес. Игра, которая начнется в 04:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Николас Авелланеда де Тукуман — Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Николас Авелланеда де Тукуман и Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 19-го марта. Ее начало будет в 04:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Николас Авелланеда де Тукуман

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Тукуман не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Николас Авелланеда де Тукуман придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Тукуман ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес

Уже три недели баскетбольный клуб Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

«Николас Авелланеда де Тукуман» — «Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес»: прогноз автора

На 19-го марта организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Николас Авелланеда де Тукуман — Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 04:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Николас Авелланеда де Тукуман — Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес. Прогноз, ставки на матч(19.03.22)

Николас Авелланеда де Тукуман

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Тукуман начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Николас Авелланеда де Тукуман — Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Николас Авелланеда де Тукуман — Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес, который должен пройти 19-го марта в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 04:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Тукуман в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Николас Авелланеда де Тукуман — Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес: соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Тукуман играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Тукуман уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Николас Авелланеда де Тукуман хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Николас Авелланеда де Тукуман — Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Тукуман был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Тукуман вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Николас Авелланеда де Тукуман практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Хорхе Ньюбери Де Кармен Де Патагонес хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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