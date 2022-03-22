Прогноз Мария Перез-Гарсия — Валерия Каррено (22 марта), ставки и коэффициенты

Мария Перез-Гарсия — Валерия Каррено. Прогноз, ставки на матч. ITF (22.03.22)

22-го марта 2022 года в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мария Перез-Гарсия , а противостоять в этом поединке будет Валерия Каррено.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 22-го марта 2022 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Мария Перез-Гарсия — Валерия Каррено. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 18:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Мария Перез-Гарсия, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Мария Перез-Гарсия — Валерия Каррено. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 22-го марта 2022 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Мария Перез-Гарсия — Валерия Каррено вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Мария Перез-Гарсия и Валерия Каррено не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 18:30 по МСК.

Мария Перез-Гарсия

В этом сезоне Мария Перез-Гарсия имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Мария Перез-Гарсия может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Мария Перез-Гарсия еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Валерия Каррено

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Валерия Каррено в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Валерия Каррено уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Валерия Каррено уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Валерия Каррено обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Мария Перез-Гарсия» — «Валерия Каррено»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Мария Перез-Гарсия и Валерия Каррено. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Мария Перез-Гарсия и Валерия Каррено в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Мария Перез-Гарсия и Валерия Каррено имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Мария Перез-Гарсия — Валерия Каррено (22-го марта 2022 года), ставки и коэффициенты

Мария Перез-Гарсия

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Мария Перез-Гарсия проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Мария Перез-Гарсия в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Мария Перез-Гарсия больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Мария Перез-Гарсия уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Валерия Каррено

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Валерия Каррено хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Валерия Каррено никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Валерия Каррено сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Валерия Каррено всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Мария Перез-Гарсия — Валерия Каррено Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Мария Перез-Гарсия и Валерия Каррено. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Мария Перез-Гарсия и Валерия Каррено встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Мария Перез-Гарсия и Валерия Каррено довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Мария Перез-Гарсия и Валерия Каррено подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Мария Перез-Гарсия — Валерия Каррено: снова ждем результативной игры

Мария Перез-Гарсия и Валерия Каррено которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мария Перез-Гарсия имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Валерия Каррено хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мария Перез-Гарсия. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Валерия Каррено умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мария Перез-Гарсия довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Валерия Каррено вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мария Перез-Гарсия.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мария Перез-Гарсия — Валерия Каррено. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Мария Перез-Гарсия и Валерия Каррено сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Мария Перез-Гарсия, и Валерия Каррено будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-540534-sakellaridisskott-novikovsrblyak-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-22-03-22/